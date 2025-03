TORONTO, le 18 mars 2025 /CNW/ - Nespresso Canada est heureuse de réouvrir sa boutique du centre commercial Yorkdale dans un espace entièrement rénové et avec un concept inédit, conçu pour offrir une expérience client optimale. Cette boutique deviendra la troisième du Canada à adopter ce nouveau concept, qui met en évidence les valeurs fondamentales de Nespresso, sa qualité inégalée et son savoir-faire en matière de café.

La marque suisse bien-aimée, avec une forte présence au Canada, continuera à servir sa fidèle clientèle torontoise dans un environnement rafraîchi qui s'inspire de la nature, créant une atmosphère accueillante et chaleureuse. Les cinq « arts » prendront vie dans cet endroit : le design, le savoir-faire du café, le partage et la bienveillance, la circularité et l'hospitalité.

« En tant que l'une de nos boutiques Nespresso les plus populaires au pays depuis son ouverture il y a dix ans, nous sommes heureux d'offrir à la boutique Yorkdale un nouvel espace et un nouveau look pour offrir l'expérience client ultime aux amateurs de café de la région du Grand Toronto », mentionne Carlos Oyanguren, président de Nespresso Canada.

Que peut-on s'attendre à la nouvelle boutique Yorkdale?

L'engagement continu de Nespresso envers le développement durable est mis en évidence dans la nouvelle boutique de Yorkdale. Des machines à café remises à neuf, grâce au programme RENOUVEAU, seront disponibles à l'achat en magasin, répondant aux mêmes normes de qualité élevées et bénéficiant des mêmes garanties que les machines neuves. Le coin recyclage permettra aux membres du club de déposer facilement leurs capsules Nespresso. De cette manière, l'aluminium sera recyclé et le marc de café, une matière première hautement appréciée, sera utilisé comme engrais de grande qualité sur les fermes canadiennes.

Le coin détente présente « The Coffee Gathering », une plaque unique créée par l'artiste ontarienne Michelle Taras. Elle met en évidence la beauté des communautés qui se réunissent autour des choses simples de la vie, comme s'asseoir dans notre confortable salon et savourer une bonne tasse de café.

Des séances de dégustation de café aux classes de maître, en passant par une étude approfondie du processus de torréfaction et de broyage des grains de café, les membres du Club Nespresso ont la chance de participer à un parcours complet, « de la cerise de café à la tasse », avec notre équipe d'experts en café dans la nouvelle section consacrée à l'Art du café. Les amateurs de café peuvent encore personnaliser leur expérience en utilisant la machine Ripples, une imprimante sur mousse qui crée un latte art personnalisé, ou en gravant leurs accessoires achetés en magasin avec notre machine à graver.

Les membres du Club peuvent également profiter du ramassage en magasin. Ils peuvent passer leurs commandes en ligne, via l'application ou par téléphone, puis venir les chercher quelques heures plus tard à la boutique Yorkdale.

Emplacement de la boutique

La boutique Nespresso Yorkdale est située au rez-de-chaussée du centre commercial Yorkdale, près de l'entrée A3.

Heures d'ouverture de la boutique Yorkdale

Lundi -- Samedi : 10 h - 21 h

Dimanche : 11 h - 19 h

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité qui fabrique toutes les capsules en Suisse. L'entreprise suisse collabore avec plus de 157 000 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ -- rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 9 000 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 93 pays et emploie plus de 14 000 personnes. En 2023, son réseau de distribution mondial était constitué de 791 boutiques. Au Canada, Nespresso accueille ses clients dans ses 36 boutiques et compte plus de 1 000 employés d'un océan à l'autre. Son siège social canadien est situé à Montréal, au Québec. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.

