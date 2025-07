QUÉBEC, 2 juillet 2025 /CNW/ - Nespresso Canada est fière d'annoncer que son programme innovant de recyclage du sac vert, est déployé dans toutes les municipalités du Québec ayant un centre de tri signataire d'une entente avec son partenaire Éco Entreprises Québec (ÉEQ). Ainsi, le Québec devient la deuxième province canadienne à accepter le sac vert de Nespresso dans l'ensemble de son territoire, une étape majeure qui souligne l'engagement de l'entreprise envers l'économie circulaire. Elle s'inscrit également dans la foulée de la modernisation de la collecte sélective et de l'entrée en vigueur de la responsabilité élargie des producteurs (REP) depuis le début de l'année 2025.

Grâce à cette collaboration avec ÉEQ, l'ensemble des Québécois et Québécoises pourront recycler leurs capsules de café Nespresso utilisées de manière simple et efficace. Il leur suffit de les déposer dans un sac vert et de placer celui-ci dans leur bac de recyclage à la maison, comme ils le feraient pour tout autre produit recyclable. Ces sacs verts sont offerts gratuitement par Nespresso avec chaque commande, ainsi qu'en boutique et via le Club Nespresso. Les capsules, conçues en aluminium afin de préserver la fraîcheur et la qualité du café Nespresso, sont entièrement recyclées, favorisant ainsi la revalorisation de ce matériau. Le marc de café est quant à lui utilisé dans le processus de biométhanisation au Québec.

« Le déploiement élargi du programme du sac vert à travers la province est une priorité pour Nespresso depuis des années. C'est d'ailleurs au Québec que le programme du sac vert a été lancé pour la toute première fois en 2016. Nous sommes fiers de l'engouement qu'a connu ce programme auprès des consommateurs et municipalités et de pouvoir rendre accessible cette solution de recyclage facile à l'échelle provinciale », a déclaré Carlos Oyanguren, président de Nespresso Canada. « Nespresso joue un rôle clé dans la réduction des matières résiduelles au pays en mettant en œuvre des solutions de recyclage innovantes depuis plus d'une décennie maintenant. Allier qualité et développement durable est au cœur de notre ADN depuis toujours. ».

« Cette solution de récupération et de recyclage, fruit d'une entente entre Éco Entreprises Québec et Nespresso et rendue possible avec la REP, s'inscrit dans la dynamique de l'économie circulaire. Dans tout le Québec, nous encourageons la population à poser le bon geste de tri - contenants, emballages et imprimés - et cela inclut désormais les capsules de café en aluminium Nespresso », de déclarer Maryse Vermette, présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec.

Certifiée B Corp, Nespresso demeure un précurseur dans la création de solutions qui aident les producteurs à assumer la responsabilité du cycle de vie de leurs produits. Le jalon significatif atteint au Québec représente une avancée importante qui soutient les efforts visant à étendre le programme à l'échelle nationale. Cette solution de recyclage est déjà aussi offerte dans certaines régions d'autres provinces canadiennes, telles que l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, ainsi que dans l'ensemble de l'Île-du-Prince-Édouard. Le programme est maintenant en place dans 1 563 communautés au Canada.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est un précurseur et est largement reconnu comme l'une des principales références en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise suisse collabore avec plus de 168 550 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 9 700 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 96 pays et emploie plus de 14 000 personnes. En 2024, son réseau de distribution mondial était constitué de 818 boutiques. Au Canada, Nespresso accueille ses clients dans ses 34 boutiques et compte plus de 1 000 employés d'un océan à l'autre. Son siège social canadien est situé à Montréal, au Québec. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.

À propos de Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec, organisme privé à but non lucratif, est le nouveau gestionnaire de l'ensemble du système de la collecte sélective sur tout le territoire et représente les entreprises mettant marché des produits emballés, des contenants et des imprimés au Québec. Notre ambition est de permettre à la population québécoise de récupérer plus et mieux, assurer une seconde vie aux matières recyclables et contribuer à l'économie circulaire à l'échelle de la province. Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective au Québec, a pour but d'éduquer sur le bon geste de tri et sensibiliser sur l'impact de ce qu'on met dans le bac.

