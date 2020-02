VIP TG : L'expansion du programme de fidélisation de Tigre Géant se poursuit

« Tigre Géant s'implique plus auprès des clients sur le plan numérique et le programme VIP TG représente assurément une manière significative de connecter avec eux », affirme Paul Wood, président-directeur de l'exploitation chez Tigre Géant. « Nous espérons qu'en leur offrant encore plus de possibilités d'économiser grâce à ce programme de fidélisation, les clients actuels et futurs continueront de voir Tigre Géant comme leur détaillant de choix. »

« Nous sommes heureux d'annoncer que le programme VIP TG est accessible au marché du Québec », explique Cindy-Lynn Steele, vice-présidente principale du marketing et des stratégies chez Tigre Géant. « Nous avons déployé le programme en Ontario l'automne dernier et ce fut tout un succès. Nous croyons que VIP TG sera bien reçu et nous avons hâte d'offrir à notre fidèle clientèle et à nos nouveaux clients encore plus d'économies tous les jours. », indique Cindy-Lynn.

Fonctionnement : Téléchargez l'application ou inscrivez-vous à partir de votre ordinateur!

L'application de Tigre Géant est gratuite et facile à télécharger. Elle est disponible sur les appareils Android et iOS. Une fois que le client s'est connecté, il peut chercher ses offres VIP TG, parcourir la circulaire de la semaine et magasiner sur tigregeant.com. Au magasin, il peut présenter le code-barres de son application ou fournir son numéro de téléphone pour activer les offres à la caisse.

Pour vous inscrire sur votre ordinateur, visitez le www.tigregeant.com/viptg et suivez les instructions.

Aubaines hebdomadaires exclusives

De nouvelles aubaines sont chargées tous les mercredis, avec des rabais sur des produits d'épicerie, des articles de mode et des articles essentiels pour la maison. Ces aubaines s'ajoutent à celles offertes dans la circulaire Tigre Géant.

Avantages VIP

Les membres bénéficient d'avantages exclusifs aux membres, y compris des concours et tirages au sort exclusifs ainsi que des rabais par les partenaires comme des économies au restaurant et dans les événements sportifs.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le tigregeant.com/viptg

À propos de Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix et nous offrons à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant, le secret le mieux gardé au Canada, compte aujourd'hui plus de 250 magasins aux quatre coins du Canada et emploie environ de 9 300 employés. De plus, les clients peuvent aussi magasiner en ligne! Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo représentant le tigre jaune est bien plus qu'un magasin offrant de bas prix et une expérience de magasinage agréable; il contribue à rapprocher les communautés. #PourVousÀmeilleurPrix #FiertéCommunautaireTG #FiertéCanadienneTG

