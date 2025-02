Tigre Géant est fier de soutenir et d'amplifier les voix des femmes et des artistes de genres divers dans les communautés que nous servons. Chaque année, nous collaborons avec un artiste canadien ou une artiste canadienne pour créer un t-shirt personnalisé afin de célébrer la Journée internationale des femmes. Le nouveau modèle a été conçu par Priya Gurnani, une artiste autodidacte qui crée des paysages naturels abstraits qui capturent des mouvements mélancoliques avec des couleurs audacieuses. Inspirée par son éducation canadienne et son héritage est-indien, l'œuvre de Priya mêle magnifiquement des éléments de la nature, tels que les Rocheuses et les aurores boréales, à l'art traditionnel indien et à des motifs textiles. Pour découvrir le modèle et en savoir plus sur l'artiste, cliquez ICI.

« Je suis fière de participer à cette campagne et d'aider à recueillir des fonds pour la Fondation canadienne des femmes dans le but de soutenir des programmes qui renforcent l'autonomie des filles et des jeunes personnes de genres divers », a déclaré l'artiste Priya Gurnani. « Ce partenariat est une façon significative de mettre en lumière la créativité et la résilience, et je suis heureuse de faire partie d'une collaboration qui redonne à la communauté tout en mettant en valeur le pouvoir de l'art. Grâce à la vente de ce t-shirt personnalisé et de ce sac fourre-tout, je contribue à des initiatives qui inspireront et aideront la prochaine génération. En soutenant les femmes artistes, nous amplifions les histoires de résilience, d'innovation et de beauté qui inspirent les générations à venir. »

« C'est un bonheur pour nous de participer à cette merveilleuse collaboration et nous avons beaucoup de reconnaissance envers Tigre Géant pour son soutien continu et son engagement à faire progresser l'égalité des genres », a déclaré Mitzie Hunter, présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. « Le partenariat de cette année nous aidera à continuer d'alimenter le changement pour les femmes, les filles et les personnes de genres divers dans les communautés partout au Canada. »

Depuis 2018, Tigre Géant a remis plus de 310 000 $ à la Fondation canadienne des femmes pour soutenir le Fonds pour les filles et sa campagne Là pour toi, afin d'améliorer directement la vie des filles et des jeunes de genres divers à l'échelle du pays. Depuis 2023, le partenariat dans le cadre de la Journée internationale des femmes a permis d'amasser plus de 85 000 $ grâce à la vente des t-shirts afin d'aider à financer des programmes communautaires à travers le Canada qui soutiennent l'égalité entre les genres grâce à la défense des droits et à la recherche.

« Redonner est au cœur de tout ce que nous faisons chez Tigre Géant, et c'est avec beaucoup de fierté que nous poursuivons notre partenariat avec la Fondation canadienne des femmes pour une troisième année », a déclaré Gabrielle Hargrove, vice-présidente principale et cheffe des ressources humaines, Giant Tiger Stores Limited. « Avec plus de 260 magasins locaux qui ouvrent la voie, nos programmes de marchandises de charité sont plus qu'une simple collecte de fonds : ils permettent d'apporter des changements significatifs. Ensemble, nous avons un impact réel et nous veillons à ce que chaque initiative que nous soutenons renforce les communautés que nous desservons fièrement. »

Pour plus de renseignements sur la Fondation canadienne des femmes, l'artiste Priya Gurnani ainsi que le sac fourre-tout et les t-shirts personnalisés, veuillez consulter le site https://www.gianttiger.com/fr/pages/international-womens-day.

À propos de la Fondation canadienne des femmes :



Nous sommes la fondation publique du Canada en faveur de l'égalité et de la justice entre les genres. Pour ce faire, nous soutenons l'action féministe communautaire en établissant avec des communautés et des organisations des partenariats pour améliorer les conditions, en favorisant la diversité dans les postes de haute direction et en améliorant les connaissances pour susciter des changements durables. Depuis 1991, nos partenaires et donateurs (-trices) ont fait don de plus de 260 millions de dollars à la Fondation pour financer plus de 3 300 programmes qui transforment des vies partout au pays. Pour en savoir plus, visitez le site femmescanadiennes.org.

À propos de Priya Gurnani :



Priya Gurnani est une artiste autodidacte qui crée des paysages naturels abstraits qui capturent des mouvements mélancoliques avec des couleurs vives. Inspirées par son éducation canadienne et son héritage est-indien, les œuvres de Priya combinent magnifiquement des éléments de la nature, tels que les Rocheuses et les aurores boréales, avec l'art traditionnel indien et les motifs textiles. Pour en savoir plus, visitez le site www.prispaints.ca (en version anglaise seulement).

À propos de Tigre Géant :



Tigre Géant est le magasin de rabais familial canadien de choix et offre à ses clients des aubaines incroyables sur les tendances mode pour tous les membres de la famille, les aliments et les produits pour les besoins quotidiens. Fièrement canadienne, l'entreprise se consacre à une culture à caractère abordable à l'aide de bas prix, d'un soutien communautaire et de l'autonomie de ses franchises locales. L'entreprise privée compte plus de 260 magasins au Canada et l'équipe du Tigre emploie fièrement plus de 10 000 membres. Tous les magasins Tigre Géant appartiennent à des propriétaires locaux ou sont exploités par une ou un membre de l'équipe qui connaît la communauté. Que la clientèle canadienne achète en magasin ou en ligne sur tigregeant.com, Tigre Géant est l'endroit où les bas prix, les trouvailles incroyables et le soutien de la communauté s'unissent pour devenir l'endroit au Canada où l'on économise le plus d'argent.

