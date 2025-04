- Tous les produits de Tigre Géant sont maintenant offerts à la livraison, et ce, à partir de plus de 200 magasins Tigre Géant. -

OTTAWA, ON, le 14 avril 2025 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited rend le magasinage encore plus simple grâce au lancement de la livraison sur demande par l'intermédiaire de nouveaux partenariats nationaux avec DoorDash et Uber Eats. Les clientes et les clients peuvent désormais magasiner tous les produits offerts par Tigre Géant, dont les articles de mode pour toute la famille, les produits d'épicerie, les produits de santé et de beauté et les articles essentiels pour la maison, le tout à bas prix, à plus de 200 magasins Tigre Géant dans l'ensemble du pays.

Tigre Géant élargit sa portée avec DoorDash et Uber Eats afin de rendre le magasinage encore plus simple pour ses clientes et ses clients en livrant ses produits à bas prix directement à leur porte en aussi peu qu'une heure. En augmentant sa présence sur des plateformes faciles à utiliser, Tigre Géant évolue pour répondre à la dynamique du marché et à la demande de la clientèle qui cherche des solutions de magasinage plus rapides et plus pratiques, tout en respectant sa promesse de toujours offrir des bas prix aux Canadiens et aux Canadiennes.

« La population canadienne recherche des façons plus simples et plus pratiques de magasiner, et nous sommes ravis de répondre à ce besoin en élargissant notre offre numérique grâce à de nouveaux partenariats avec DoorDash et Uber Eats », a déclaré Simon Rodrigue, vice-président principal de la stratégie, chaîne d'approvisionnement, et directeur de la stratégie numérique chez Giant Tiger Stores Limited. « Chez Tigre Géant, nous nous engageons à aider les Canadiens et les Canadiennes à économiser temps et argent. En offrant la livraison le jour même aux mêmes prix qu'en magasin, nous rendons notre vaste sélection d'articles essentiels du quotidien, y compris nos produits exclusifs de marque maison et des produits faits au Canada, plus accessible que jamais. Forts de notre partenariat réussi avec Instacart, nous offrirons encore plus de simplicité à notre clientèle grâce à DoorDash et à Uber Eats dans les communautés que nous servons fièrement, tout en respectant notre promesse d'offrir un rapport qualité-prix imbattable en tant qu'endroit tout indiqué au Canada où économiser. »

« Tigre Géant fait le bonheur de son voisinage dans des centaines de communautés partout au pays. Ce nouveau partenariat permet aux clientes et aux clients de se procurer une vaste gamme de produits abordables aux mêmes prix qu'en magasin, au moment et à l'endroit qui leur conviennent », a déclaré Lewis Matthews, responsable des partenariats avec les épiciers et les détaillants chez DoorDash Canada. « Tigre Géant et DoorDash partagent la mission d'évoluer en même temps que les préférences de la clientèle, que ce soit en simplifiant le magasinage par le commerce local ou en investissant dans les communautés pour créer des liens significatifs. Nous désirons offrir une expérience agréable en tout temps, peu importe le mode de magasinage. »

« Nous sommes fiers d'accueillir Tigre Géant sur la plateforme Uber Eats et d'offrir ainsi aux Canadiens et Canadiennes encore plus d'options abordables en matière d'épicerie et d'articles essentiels pour la maison », a déclaré Klaas Knieriem, responsable de l'épicerie et du commerce de détail chez Uber Eats au Canada. « Avec plus de 200 magasins partout au pays, Tigre Géant est une marque de confiance en matière de rapport qualité-prix et de commodité. Aujourd'hui, les clientes et les clients peuvent se faire livrer leurs articles préférés directement à leur porte en aussi peu qu'une heure grâce à Uber Eats. Ce partenariat participe à notre mission d'élargir notre sélection en application et de rendre les articles essentiels du quotidien plus accessibles grâce à l'application Uber Eats que la population canadienne connaît déjà et sur laquelle elle peut compter. »

Pour commencer à magasiner, les clientes et les clients n'ont qu'à télécharger l'application DoorDash ou Uber Eats, à chercher Tigre Géant et à ajouter les articles essentiels du quotidien qu'ils préfèrent à leur commande pour une livraison rapide sur demande. Les produits Tigre Géant sont maintenant offerts sur les deux plateformes, auprès de magasins en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Pour en savoir plus, visitez le TigreGeant.com.

À propos de DoorDash :

DoorDash (NASDAQ : DoorDash (NASDAQ : DASH) est une entreprise technologique qui met ses clients en relation avec leurs entreprises locales préférées dans plus de 30 pays à travers le monde. Fondée en 2013, DoorDash crée des produits et des services pour aider les entreprises à innover, à se développer et à atteindre plus de clients. DoorDash est votre porte vers plus : la plateforme de commerce local dédiée à permettre aux commerçants de prospérer dans l'économie de proximité, à donner aux clients l'accès à un plus grand nombre de commerçants dans leur communauté et à autonomise les citoyens en fournissant des emplois.

À propos d'Uber Eats :

La mission d'Uber est de créer des opportunités par les déplacements. Cofondée par l'entrepreneur Calgarien Garrett Camp en 2010, l'entreprise fut créée afin de résoudre un problème simple : comment avoir accès à un moyen de transport en appuyant simplement sur un bouton. Plus de 52 milliards de courses plus tard, nous concevons des produits pour rapprocher les gens de l'endroit où ils veulent être. En changeant la façon dont les gens, la nourriture et les objets circulent dans les villes, la plateforme Uber ouvre le monde à de nouvelles possibilités. Pour en savoir plus, visitez uber.com .

À propos de Tigre Géant :

Tigre Géant, le magasin de rabais familial canadien de choix, s'engage à offrir plus que des aubaines avantageuses sur des vêtements, des produits de tous les jours et des produits d'épicerie essentiels pour la famille. L'entreprise fièrement canadienne place l'abordabilité au premier plan par ses bas prix, soutient les communautés et autonomise ses franchises exploitées par des membres de la région. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires ou des associées et des associés qui connaissent leur communauté. Que ce soit en magasin ou en ligne au Tigregeant.com , Tigre Géant est la destination où les bas prix, les trouvailles incroyables et le soutien communautaire se rassemblent pour en faire l'endroit tout indiqué au Canada où économiser encore plus.

