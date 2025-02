Avec nos 265 magasins exploités par des propriétaires locaux qui montrent le chemin, nos programmes de marchandise de charité génèrent des changements significatifs. Nous demeurons déterminés à avoir un impact positif sur nos voisins, nos amis et nos familles, en veillant à ce que chaque initiative appuie les communautés que nous servons fièrement.

Le nouveau motif reflète l'engagement de Tigre Géant à soutenir les organisations qui créent un changement réel et durable dans nos communautés. Comme nouveauté cette année, Tigre Géant s'est associée à la Galerie d'art d'Ottawa (GAO) afin d'organiser un atelier en deux parties pour les jeunes de 15 à 25 ans, dirigé par l'illustrateur et dessinateur de bandes dessinées Andy Akangah. Les jeunes ont créé des t-shirts originaux au cours des séances, et le design remarquable de Nevada May a été choisi comme illustration officielle du nouveau t-shirt. Pour célébrer cette collaboration, la GAO organisera une exposition publique, Cultiver la gentillesse, qui présentera les modèles uniques du 1er février au 27 avril 2025. Pour découvrir le nouveau motif et en savoir plus sur l'artiste, cliquez ICI.

« Pour moi, la Journée contre l'intimidation sert à reconnaître le pouvoir que nos paroles et nos gestes ont sur les autres et à choisir d'être bons les uns envers les autres. J'ai toujours été inspirée par la façon dont l'art peut favoriser la connexion et la compréhension sans avoir besoin de mots », a déclaré Nevada May, artiste et illustratrice basée à Ottawa. « Lorsque mon design a été choisi pour cette campagne, j'étais très heureuse de savoir qu'il serait vu partout au pays et qu'il servirait à sensibiliser la population et à recueillir des fonds pour la ligne Jeunesse, J'écoute. Mon objectif avec cette œuvre était de créer un sentiment d'appartenance, non seulement pour un groupe précis, mais pour une communauté plus vaste. L'art a le pouvoir de façonner notre perception de nous et du monde, et je suis reconnaissante d'avoir eu l'occasion de contribuer à une cause aussi importante. »

« C'est avec énormément de fierté que nous nous associons à Tigre Géant et à la ligne Jeunesse, J'écoute pour amplifier le pouvoir de l'art en favorisant l'empathie, la compréhension et la connexion. Cette collaboration permet non seulement de sensibiliser le public à la Journée contre l'intimidation, mais aussi de donner aux jeunes les moyens d'exprimer leurs expériences et leurs difficultés par le biais de la créativité. Les designs uniques créés par de jeunes artistes, dont le point culminant est l'œuvre exceptionnelle de Nevada May, nous rappellent que l'art peut être un puissant outil de changement et un moyen de nous sensibiliser à l'importance de la gentillesse et du soutien en matière de santé mentale », a déclaré Alexandra Badzak, directrice et chef de la direction de la Galerie d'art d'Ottawa.

La ligne Jeunesse, J'écoute est le seul service de cybersanté mentale 24 heures sur 24, sept jours sur sept, qui offre un soutien gratuit, multilingue et confidentiel pour aider les jeunes à se sentir à l'aise. En tant qu'expert en soins virtuels au pays, l'organisme Jeunesse, J'écoute offre à des millions de jeunes un soutien en tout temps, par téléphone, par texto et par des services en ligne. Les jeunes partout au Canada peuvent se connecter à tout moment sur le site jeunessejecoute.ca.

« Nous avons de la reconnaissance envers Tigre Géant pour son engagement à créer des espaces plus sûrs et plus inclusifs pour les jeunes partout au Canada », a déclaré Jenny Yuen, cheffe de groupe et vice-présidente exécutive, Personnes, culture et partenariats, Jeunesse, J'écoute. « Ce partenariat souligne l'importance cruciale de s'attaquer à l'intimidation, un problème auquel sont confrontés de nombreux jeunes et qui a des répercussions sur eux, qu'il s'agisse des victimes d'intimidation, des intimidateurs ou des témoins de l'intimidation. Le t-shirt rose est un symbole de gentillesse et de communauté, qui encourage les Canadiennes et les Canadiens à promouvoir le changement positif et l'inclusion. »

En tant que partenaire de longue date de la ligne Jeunesse, J'écoute, Tigre Géant a soutenu les programmes et la prestation des services de l'organisme, y compris les messages textes d'intervention en cas de crise, les conseils professionnels, les conseils par clavardage en direct et les programmes d'entraide à l'échelle du pays. Depuis 2023, la campagne contre l'intimidation a permis d'amasser plus de 257 000 $ pour aider à financer les services de cybersanté mentale de la ligne Jeunesse, J'écoute et continue d'avoir un impact significatif au Canada, d'un océan à l'autre.

« Redonner est au cœur de tout ce que nous faisons chez Tigre Géant, et c'est un bonheur de poursuivre notre partenariat avec l'organisme Jeunesse, J'écoute et d'initer une nouvelle collaboration avec la Galerie d'art d'Ottawa », a déclaré Alison Scarlett, cheffe des communications, des relations publiques et de la RSE, Giant Tiger Stores Limited. « Cette initiative permet de recueillir des fonds essentiels pour les services de cybersanté mentale de la ligne Jeunesse, J'écoute, de favoriser la sensibilisation et d'unir nos magasins locaux, nos équipes et notre précieuse clientèle. En soutenant des organismes qui ont un impact durable, nous veillons à ce que nos communautés soient plus saines et plus heureuses et, ensemble, nous faisons une réelle différence pour la santé mentale des jeunes au Canada. »

Pour plus d'informations sur le nouveau motif, sur la ligne Jeunesse, J'écoute et sur la Galerie d'art d'Ottawa, veuillez consulter le site https://www.gianttiger.com/fr/pages/event-anti-bullying-day.

À propos de la ligne Jeunesse, J'écoute :

Jeunesse, J'écoute est la solution novatrice de cybersanté mentale 24 h sur 24, 7 jours sur 7 au Canada et un chef de file mondial en matière d'innovation dans le domaine de la santé mentale des jeunes. Depuis plus de 35 ans, Jeunesse, J'écoute est l'endroit où l'on peut exprimer ses sentiments et ses problèmes, qu'ils soient petits ou grands, et qui permet aux jeunes partout au Canada de s'exprimer à voix haute grâce à un soutien gratuit, confidentiel et multilingue. L'innovation étant inscrite dans son ADN, Jeunesse, J'écoute évolue continuellement en alliant la technologie à l'empathie de ses experts cliniques afin de mieux servir les jeunes. En 2024, Jeunesse, J'écoute a lancé l'accélérateur d'innovation et de recherche appliquée pour trouver des solutions évolutives aux problèmes complexes de santé mentale, en amplifiant la voix des jeunes et en favorisant les partenariats mondiaux. En redéfinissant les soins de santé mentale par le biais de solutions électroniques, Jeunesse, J'écoute établit une norme mondiale pour un impact transformateur, en façonnant l'avenir du bien-être mental et en veillant à ce que chaque jeune s'épanouisse. Joignez-vous à Jeunesse, J'écoute pour redéfinir le paysage de la santé mentale et redonner de l'espoir grâce à l'innovation. Pour en savoir plus, visitez jeunessejecoute.ca.

À propos de la Galerie d'art d'Ottawa :

La Galerie d'art d'Ottawa (GAO) croit que l'art et la culture sont les éléments constitutifs de la société que nous voulons et que les artistes jouent un rôle essentiel pour aider à comprendre les défis complexes et mondiaux de notre époque. En tant qu'espace sûr et accueillant, la Galerie d'art d'Ottawa célèbre l'ouverture et les partenariats qui amplifient les voix des gens. Les expositions contemporaines et historiques novatrices de la GAO, ainsi que sa programmation accessible et inclusive, reflètent les nombreuses communautés qui composent notre région. Ancrée dans le centre-ville d'Ottawa, la Galerie d'art d'Ottawa est située sur le site traditionnel d'Anishinābe Aki et constitue la galerie d'art municipale et le centre culturel de la ville. Les visites de la Galerie d'art d'Ottawa sont toujours gratuites. Pour plus de détails, visitez oaggao.ca.

À propos de l'artiste Nevada May :

Nevada May est une artiste, une illustratrice et une cuisinière d'Ottawa dont les dessins au crayon, très contrastés, reflètent ses inspirations nostalgiques. Le fait d'avoir grandi dans différentes villes de l'Ontario a façonné son exploration de l'identité, de la communauté et de l'appartenance, imprégnée d'une perspective canadienne distincte. Autodidacte en art, son travail est influencé par sa formation en anthropologie et en travail social, ainsi que par ses années passées dans l'industrie de la restauration, qui continuent d'inspirer et de guider ses créations. Pour en savoir plus, visitez son site www.nevadamay.ca (en version anglaise seulement).

À propos de Tigre Géant :

Tigre Géant, le plus important magasin de rabais familial appartenant à des intérêts canadiens, s'engage à offrir plus que des aubaines sur la mode pour toute la famille, les articles ménagers de tous les jours et les produits d'épicerie essentiels. Fièrement canadienne, l'entreprise se consacre à une culture à caractère abordable par le biais de bas prix, d'un soutien communautaire et de l'autonomie de ses franchises locales. L'entreprise privée compte plus de 260 magasins au Canada et l'équipe du Tigre emploie fièrement plus de 10 000 membres. Tous les magasins Tigre Géant appartiennent à des propriétaires locaux ou sont exploités par une ou un membre de l'équipe qui connaît la communauté. Que la clientèle canadienne achète en magasin ou en ligne sur tigregeant.com, Tigre Géant est l'endroit où les bas prix, les trouvailles incroyables et le soutien de la communauté s'unissent pour devenir l'endroit au Canada où l'on économise le plus d'argent.

Joignez-vous à la conversation et restez au courant de toutes les nouvelles #TigreGéant :

Suivez-nous sur Facebook : Tigre Géant

Suivez-nous sur Instagram : @Gianttigerstore

Suivez-nous sur TikTok : @Gianttigerstore

Suivez-nous sur X : @GTBoutique

SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : Jessica Charbonneau, directrice des communications externes, Giant Tiger Stores Limited, [email protected]; Brielle Goulart, directricee des relations avec les médias et de l'engagement des influenceurs, Jeunesse, J'écoute, [email protected]