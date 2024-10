MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Attentive aux défis que peut poser le logement pour les aînés plus vulnérables, Vidéotron est fière d'annoncer la conclusion d'un partenariat avec l'organisme Mission Unitaînés à travers lequel elle offrira une contribution totalisant plus de 500 000 $ pour l'aménagement et la connectivité de six nouvelles résidences pour personnes âgées à faible revenu dans autant de villes différentes.

« Avoir accès à un logement convenable et abordable est un besoin fondamental pour plusieurs personnes âgées au Québec. C'est pourquoi il nous fait grand plaisir d'aider Mission Unitaînés à atteindre son objectif de permettre aux aînés d'ici de vieillir chez eux, en toute sérénité, sans égard à leur situation financière, et de contribuer au mieux-être de ces personnes en leur donnant la possibilité de rester connectés plus facilement à leurs proches », a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Je suis très heureux qu'un leader québécois s'associe à notre grand projet d'offrir 1 000 logements sociaux pour des personnes aînées à faible revenus dans dix villes du Québec. Ce don à long terme permettra à ces personnes de rester bien branchées à notre société ; un objectif tellement important dans le monde dans lequel nous vivons, et ce, sans frais additionnels. Je suis profondément touché que la vision portée par Mission Unitainés unisse des grands philanthropes tels que Pierre Karl Péladeau pour améliorer le mieux vieillir des Québécoises et des Québécois », a affirmé M. Luc Maurice, fondateur et président du conseil d'administration de Mission Unitaînés.

Répondre à un besoin criant

Ce partenariat s'inscrit dans un vaste projet entrepris par Mission Unitainés dont l'objectif est d'ajouter rapidement au parc immobilier québécois 1000 unités de logement social destinées aux personnes aînées autonomes de 65 ans et plus à faible revenu afin de répondre à la demande en forte croissance.

Les résidences ciblées par le partenariat avec Vidéotron seront situées à Montréal, Lévis, Longueuil, Terrebonne, St-Jean-sur-Richelieu et Granby, et devraient ouvrir leurs portes à partir de 2026. La contribution de Vidéotron, qui inclut un don de 300 000 $ en espèce et l'équivalent de 200 000 $ en services de télécommunication, rendra notamment possible l'aménagement d'aires communes conviviales dans les six édifices. Grâce à Vidéotron Affaires, les résidents pourront également rester connectés à leurs proches et profiter du meilleur divertissement télévisuel avec des services de télécommunication à tarif préférentiel.

Faits saillants sur la situation des aînés au Québec

Selon les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement compilés par Mission Unitaînés :

Le quart des Québécois seront âgés de 65 ans ou plus en 2031, une proportion qui atteindra près du tiers en 2061;

Les 65 ans et plus constituent la tranche de population dont le revenu médian s'est le plus dégradé au cours des 25 dernières années;

Pour que chaque Québécois ait accès à un logement de qualité et puisse vieillir en toute dignité, il faudrait doubler le rythme des mises en chantier et bâtir 620 000 logements de plus d'ici 2030.

À propos de Mission Unitaînés

Mission Unitaînés a pour objectif de construire des logements sociaux, abordables et de qualité pour les personnes âgées moins bien nanties du Québec. Grâce au soutien des gouvernements du Québec et du Canada, des municipalités, de partenaires-clés et à l'expertise de Luc Maurice, président fondateur du Groupe Maurice, en ce qui a trait à la construction de logements pour aînés, ce projet vise à favoriser le mieux vieillir et l'épanouissement de tous les Québécois et Québécoises. En répondant concrètement au besoin fondamental de tout être humain d'avoir un logement, Mission Unitaînés contribue à une société plus inclusive et solidaire.

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Avec l'acquisition de Freedom Mobile inc., Videotron est devenu le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada. Au 30 juin 2024, Vidéotron et Freedom avaient activé ensemble 3 918 600 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 30 juin 2024, Vidéotron comptait 1 321 900 clients à son service de télédistribution, 1 722 500 clients abonnés à ses services Internet et 643 400 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 18e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2024 de Léger.

Suivez-nous sur le Web

Suivez-nous sur X

Pour les dernières nouvelles

SOURCE Vidéotron ltée

Contact média: [email protected]