MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Alors que la rentrée scolaire bat son plein, Vidéotron est fière de s'associer au Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne (CIEL) pour soutenir, avec des outils concrets, les familles québécoises dans l'adoption de pratiques numériques éclairées. Cette collaboration de longue durée arrive à point nommé puisque que parents et jeunes doivent s'adapter à de nouvelles règles concernant l'usage des appareils mobiles en milieu scolaire, soulevant des questions importantes sur l'équilibre numérique familial.

« En tant qu'acteur important en matière de connectivité au Québec, nous souhaitons accompagner nos clients vers une utilisation saine de la technologie. Ce partenariat entre le CIEL et Vidéotron nous permet de proposer aux familles québécoises des outils concrets et fondés scientifiquement pour relever les nouveaux défis liés à l'utilisation des téléphones portables », a déclaré Chantal Querry, directrice générale marketing de Vidéotron.

« Tablette, téléphone, télé : les écrans sont là pour rester et nous devons collectivement nous mobiliser pour valoriser les bonnes pratiques. Merci à Vidéotron de nous offrir l'opportunité d'outiller non seulement les jeunes, mais aussi d'appuyer concrètement les parents », a affirmé Emmanuelle Parent, docteure en communication et cofondatrice du CIEL, dont la mission est de sensibiliser aux enjeux numériques liés au bien-être. L'organisme sensibilise des milliers de jeunes à travers le Québec aux bonnes pratiques avec les écrans par le biais d'ateliers dans les écoles, de conférences et de vulgarisation scientifique sur leurs réseaux sociaux.

Des ressources pratiques, juste à temps pour la rentrée

Dans le cadre de ce partenariat, Vidéotron et le CIEL mettent à la disposition des familles plusieurs ressources, notamment :

La Boussole numérique : Un outil gratuit conçu pour ouvrir la discussion familiale sur les habitudes numériques, incluant une fiche à remplir en famille pour découvrir où se situe chaque membre dans sa relation avec les écrans. La Boussole numérique s'adresse à tous les membres de la famille possédant un téléphone, permettant aux parents et aux adolescents de découvrir qu'ils ont souvent beaucoup en commun.

Des ateliers de bien-être numérique : Destinés aux jeunes du primaire et du secondaire pour promouvoir de saines habitudes et prévenir les méfaits liés à l'usage excessif des écrans.

Des capsules vidéo éducatives : Des contenus accessibles et engageants sur des sujets comme l'utilisation des téléphones cellulaires et le retour à l'école.

Pour visionner la première capsule vidéo et obtenir de plus amples détails sur les diverses ressources disponibles, consulter le www.videotron.com/partenariats/ciel.

À propos du CIEL

Le Centre pour l'intelligence en ligne (CIEL) est un organisme à but non lucratif, dédié au bien-être numérique des enfants et des adolescents. À travers une approche nuancée et des ateliers interactifs centrés, le CIEL fait de la sensibilisation et de l'éducation aux enjeux du numérique. Plus de 50 000 jeunes ont déjà été rejoints par notre programme, qui vise à encourager une navigation numérique saine et consciente. Pour plus d'informations : leciel.ca.

À propos de Vidéotron

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada avec, au 30 juin 2025, 4 264 600 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 juin 2025, Vidéotron comptait 1 274 200 clients à son service de télédistribution, 1 725 900 clients abonnés à ses services Internet et 577 400 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 19e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2025 de Léger.

