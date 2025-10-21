MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Vidéotron ltée (« Vidéotron ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de ses billets de premier rang, série 3, à 3,950 % échéant le 15 octobre 2032 (les « billets ») d'un montant en capital global de 800 M$ CA (le « placement »). Les billets seront vendus à un prix de 999,37 $ CA par tranche de 1 000 $ CA de capital de billets. Vidéotron a l'intention d'utiliser le produit net tiré de ce placement, ainsi que l'encaisse disponible, pour financer le remboursement anticipé conditionnel de la totalité de ses billets de premier rang à 5 ⅛ % échéant le 15 avril 2027 (les « billets de 2027 ») et le règlement des swaps connexes. En date des présentes, un capital de 600 000 000 $ US des billets de 2027 est impayé.

La clôture du placement devrait avoir lieu le ou vers le 20 novembre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre de vente ou d'achat de titres et aucune vente de ces titres ne peut être effectuée dans un territoire où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente de ces titres serait illégale avant leur inscription ou leur admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire.

Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été inscrits et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, et les billets ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription applicables. Les billets sont offerts au Canada par voie de placement privé aux termes de dispenses des exigences de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les billets n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus et des exigences d'inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

La présente annonce ne constitue pas un avis de remboursement anticipé à l'égard de billets. Les remboursements anticipés de billets seront faits conformément à un avis de remboursement anticipé aux termes des actes de fiducie régissant ces billets.

Vidéotron ( www.videotron.com ), filiale à part entière de Québecor Média inc. (www.quebecor.com), est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comporte de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable et des « énoncés prospectifs » au sens de la législation sur les valeurs mobilières fédérale américaine (collectivement, les « énoncés prospectifs »). De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Nous vous invitons à lire la rubrique « Item 3. Key Information - Risk Factors » du rapport annuel sur formulaire 20-F de Vidéotron pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024, ainsi que les énoncés figurant ailleurs dans celui‑ci, et le rapport trimestriel sur formulaire 6-K de Vidéotron pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2025, y compris le rapport de gestion et les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités qui y sont intégrés. Ces énoncés prospectifs ne sont valides qu'en date du présent communiqué de presse. Nous ne mettrons pas à jour ces énoncés à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne nous obligent à le faire.

SOURCE Vidéotron ltée

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : Hugues Simard Chef de la direction financière, Québecor inc. et Québecor Média inc., Courriel : [email protected], Téléphone : 514 380-7414 ; Coordonnées pour les médias [email protected]