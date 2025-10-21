MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Vidéotron ltée (« Vidéotron ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait émis un avis conditionnel de remboursement anticipé visant la totalité de ses billets de premier rang à 5 ⅛ % échéant le 15 avril 2027 en circulation (« billets »), dont le montant en capital global impayé s'élève à 600 M$ US à la date des présentes. L'avis conditionnel de remboursement anticipé (« avis de remboursement anticipé ») selon les modalités de l'acte de fiducie régissant les billets (« acte de fiducie ») a été distribué par Computershare Trust Company, N.A. en tant que successeur de Wells Fargo Bank, National Association. Comme il est indiqué dans l'avis de remboursement anticipé, la date du remboursement anticipé est fixée au 20 novembre 2025 et le prix de remboursement anticipé est de 1 000,00 $ US par tranche de 1 000,00 $ US de capital de billets remboursés, majoré de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de remboursement anticipé, exclusivement. Le remboursement anticipé des billets est assujetti et conditionnel à la réalisation par Vidéotron d'un nouveau placement de titres d'emprunt d'un capital global d'au moins 800 M$ CA avant la date de remboursement anticipé; cependant, Vidéotron peut renoncer à cette condition, ou reporter le respect de celle-ci à une date ultérieure, à sa discrétion entière et absolue.

Le versement du prix de remboursement anticipé et la remise des billets à des fins de remboursement seront effectués le 20 novembre 2025 (ou le jour ouvrable suivant) par l'intermédiaire de Depository Trust Company (« DTC »), conformément à ses procédures applicables.

La présente annonce ne constitue ni une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des titres au Canada sera effectuée sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

Les titres dont il est question dans les présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État américain quelconque ou des lois d'un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription applicable. Les titres dont il est question dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada ne peuvent être effectuées que sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

SOURCE Vidéotron ltée

Pour de plus amples renseignements : Hugues Simard, Chef de la direction financière, Québecor inc. et Québecor Média inc., Courriel : [email protected], Téléphone : 514 380-7414; Coordonnées pour les médias, [email protected]