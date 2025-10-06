MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Selon une étude Léger réalisée du 17 juillet au 2 août 2025, Vidéotron est l'entreprise de télécommunications la plus choisie des Québécoises et des Québécois*. Elle se distingue par des résultats remarquables confirmant sa position de leader incontesté en matière de service client parmi les fournisseurs de télécommunications au Québec, tout en étant reconnue comme l'entreprise de télécommunications la plus fiable et la plus digne de confiance de son secteur d'activités au Québec*.

« Le succès de Vidéotron repose en grande partie sur son approche humaine et le dévouement de ses équipes à travers le Québec. Notre engagement à servir la population demeure plus fort que jamais, comme le démontrent ces résultats. Vidéotron est fière de faire la différence dans le quotidien connecté des Québécoises et des Québécois grâce à un réseau solide, à des pratiques transparentes et à une forte présence régionale », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Ces distinctions témoignent de l'engagement constant de Vidéotron à mettre sa clientèle au cœur de ses priorités. Pour plus de détails : videotron.com/pourquoi-choisir-videotron.

À propos de Vidéotron

Vidéotron , filiale à part entière de Québecor Média inc ., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada avec, au 30 juin 2025, 4 264 600 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix , sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 juin 2025, Vidéotron comptait 1 274 200 clients à son service de télédistribution, 1 725 900 clients abonnés à ses services Internet et 577 400 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 19e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2025 de Léger.

Suivez-nous sur le Web

Pour les dernières nouvelles



*Selon une étude Léger réalisée du 17 juillet au 2 août 2025.

SOURCE Vidéotron ltée

Renseignements : [email protected]