MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Vidéotron ltée (« Vidéotron ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait émis un avis de remboursement anticipé visant la totalité de ses billets de premier rang à 5,75 % échéant le 15 janvier 2026 en circulation (« billets »). Un avis de remboursement anticipé (« avis de remboursement anticipé ») selon les modalités de l'acte de fiducie régissant les billets (« acte de fiducie ») a été distribué par Société de fiducie Computershare du Canada. Comme il est indiqué dans l'avis de remboursement anticipé, la date du remboursement anticipé est fixée au 23 novembre 2024 et le prix de remboursement anticipé sera de 1 000,00 $ par tranche de 1 000,00 $ de capital de billets, majoré de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de remboursement anticipé, exclusivement.

Le versement du prix de remboursement anticipé et la remise des billets à des fins de remboursement seront effectués le 23 novembre 2024 (ou le jour ouvrable suivant) par l'entremise de Services de dépôt et de compensation CDS inc., conformément à ses procédures applicables.

La présente annonce ne constitue ni une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des titres au Canada sera effectuée sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

SOURCE Vidéotron ltée

Pour de plus amples renseignements : Hugues Simard Chef de la direction financière, Québecor inc. et Québecor Média inc., Courriel : [email protected], Téléphone : 514 380-7414; Coordonnées pour les médias: [email protected]