MONTRÉAL, le 11 avril 2025 /CNW/ - Vidéotron confirme son statut d'institution phare en décrochant, pour une 19e fois depuis 2006, le titre de l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois lors du dévoilement de l'étude Réputation 2025 de Léger. Cette reconnaissance exceptionnelle, qui perdure depuis près de deux décennies, souligne l'engagement inébranlable de Vidéotron envers l'excellence du service et sa capacité à maintenir une relation privilégiée avec sa clientèle dans un marché hautement compétitif.

« Cette distinction, qui nous honore année après année, illustre parfaitement la force de notre modèle d'affaires centré sur la clientèle. Il me fait très plaisir de voir ainsi reconnus les efforts de nos équipes à travers le Québec qui travaillent sans relâche pour offrir une expérience distinctive et des solutions innovantes aux millions de personnes qui choisissent Vidéotron. Nous nous engageons à maintenir les standards d'excellence qui font notre réputation et à poursuivre notre mission d'offrir des services de télécommunications de qualité à des prix justes pour toutes et tous », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Une entreprise maintes fois primée

Cette reconnaissance s'ajoute à une liste impressionnante de résultats remarquables obtenus récemment par Vidéotron et sa marque sœur Fizz :

Selon l'indice WOW 2025 de Léger, Vidéotron s'est démarquée comme l'entreprise de télécommunications offrant la meilleure expérience client en boutique au Québec.

Dans la même étude, Fizz a su maintenir sa position de leader au Canada pour l'expérience en ligne, un titre qu'elle a conservé pour une sixième année consécutive.

pour l'expérience en ligne, un titre qu'elle a conservé pour une sixième année consécutive. Alors que, dans son plus récent rapport annuel, la CPRST* a répertorié une augmentation de 38 % des plaintes reçues à l'échelle de toute l'industrie des télécommunications, Vidéotron a enregistré pour une troisième année consécutive une baisse exceptionnelle, celle-ci atteignant -14 %. Fizz a quant à elle connu une baisse de -2 %.

*Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc ., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada avec, au 31 décembre 2024, 4 138 200 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix , sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 31 décembre 2024, Vidéotron comptait 1 294 400 clients à son service de télédistribution, 1 732 600 clients abonnés à ses services Internet et 608 900 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 19e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2025 de Léger.

