LONGUEUIL, QC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Vidéotron est fière d'annoncer qu'elle réitère son engagement envers Mission Unitaînés par un soutien financier qui portera sa contribution totale à un million de dollars. Cette nouvelle fait suite à l'annonce en août dernier de la construction de six résidences additionnelles Mission Unitaînés pour personnes âgées à faible revenu dans autant de régions du Québec. Par ce geste, Vidéotron confirme à nouveau sa volonté de contribuer de manière significative au mieux-être des personnes âgées vulnérables du Québec.

« Vidéotron reconnaît l'importance cruciale de maintenir les liens sociaux et familiaux des aînés, particulièrement dans un contexte où l'isolement représente un défi sociétal majeur. C'est pourquoi nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Mission Unitaînés et de porter notre contribution totale à un million de dollars, afin de contribuer concrètement à améliorer le quotidien des personnes âgées. En plus d'avoir accès à un logement abordable, nous croyons qu'il est essentiel que ces résidents puissent rester connectés à leurs proches et à leur communauté », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Nous sommes reconnaissants envers Vidéotron pour le renouvellement de leur contribution philanthropique, qui soutiendra directement le bien-être des personnes âgées dans nos résidences actuelles et futures. Cette aide permettra l'aménagement d'espaces communs favorisant la socialisation tout en offrant aux résidents un accès privilégié aux services de télécommunication à tarifs préférentiels. C'est donc un apport concret à leur qualité de vie, maintenant et pour les années à venir », a affirmé M. Luc Maurice, fondateur et président du conseil d'administration de Mission Unitaînés.

La contribution additionnelle de Vidéotron totalise 500 000 $ pour l'aménagement et la connectivité de six résidences pour personnes âgées à faible revenu, ce qui s'ajoute à la contribution initiale de 500 000 $ offerte par l'entreprise en 2024. Ces fonds serviront à l'aménagement d'aires communes dans six nouveaux édifices de la deuxième phase de construction annoncée par Mission Unitaînés, situés à Laval, Québec, Victoriaville, Saguenay, Trois-Rivières et Mascouche. Vidéotron Affaires proposera également aux résidents des services de télécommunication à tarifs préférentiels, afin qu'ils puissent rester en contact avec leurs proches et accéder à du divertissement télévisuel de qualité.

Rappelons que le projet de Mission Unitaînés, entamée en 2024, vise à ajouter rapidement 1 700 unités de logement social au parc immobilier québécois par la construction de 17 nouvelles résidences dans 17 villes différentes. Ce projet de Mission Unitaînés permet de répondre rapidement à la demande croissante de logements sociaux destinés aux personnes âgées autonomes de 65 ans et plus à faible revenu.

Faits saillants sur la situation des aînés au Québec

Selon les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement compilés par Mission Unitaînés :

Le quart des Québécois seront âgés de 65 ans ou plus en 2031, une proportion qui atteindra près du tiers en 2061 ;

Les 65 ans et plus constituent la tranche de population dont le revenu médian s'est le plus dégradé au cours des 25 dernières années ;

Pour que chaque Québécois ait accès à un logement de qualité et puisse vieillir en toute dignité, il faudrait doubler le rythme des mises en chantier et bâtir 620 000 logements de plus d'ici 2030.

À propos de Mission Unitaînés

Mission Unitaînés a pour objectif de construire des logements sociaux, abordables et de qualité pour les personnes âgées moins bien nanties du Québec. Grâce au soutien des gouvernements du Québec et du Canada, des municipalités, de partenaires-clés et à l'expertise de Luc Maurice, président fondateur du Groupe Maurice, en ce qui a trait à la construction de logements pour aînés, ce projet vise à favoriser le mieux vieillir et l'épanouissement de tous les Québécois et Québécoises. En répondant concrètement au besoin fondamental de tout être humain d'avoir un logement, Mission Unitaînés contribue à une société plus inclusive et solidaire.

À propos de Vidéotron

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada avec, au 30 septembre 2025, 4 328 100 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 septembre 2025, Vidéotron comptait 1 259 300 clients à son service de télédistribution, 1 736 400 clients abonnés à ses services Internet et 562 100 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 19e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2025 de Léger.

