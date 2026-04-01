MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - Vidéotron ltée (« Vidéotron » ou « la société ») a annoncé aujourd'hui l'établissement de son programme de papier commercial aux États-Unis (le « programme de papier commercial américain ») par voie de placement privé.

Selon les modalités du programme de papier commercial américain, Vidéotron peut émettre à l'occasion des billets de papier commercial non garantis venant à échéance au plus tard 364 jours après leur date d'émission (les « billets ») jusqu'à un montant nominal total maximum en circulation à tout moment de 1,0 milliard $ US. Le programme devrait permettre de diversifier davantage et de renforcer le bilan de Vidéotron en lui procurant une source de capital supplémentaire. Vidéotron a l'intention d'affecter le produit de l'émission de billets aux fins générales de l'entreprise.

Les billets seront des obligations de premier rang non garanties de Vidéotron et seront de rang égal à toutes les autres dettes actuelles et futures non garanties et non subordonnées de la société. La facilité de crédit renouvelable multi-tranche de la société servira de garantie de liquidités pour le remboursement des billets émis dans le cadre du programme de papier commercial américain. Vidéotron a l'intention de couvrir l'exposition au risque de change associée à l'émission des billets.

Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été inscrits et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, et les billets ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription applicables. Les billets n'ont pas été et ne seront pas admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et ne peuvent pas être offerts ou vendus ou achetés par un résident du Canada.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre de vente ou d'achat de titres et aucune vente de ces titres ne peut être effectuée dans un territoire où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente de ces titres serait illégale avant leur inscription ou leur admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comporte de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable et des « énoncés prospectifs » au sens de la législation sur les valeurs mobilières fédérale américaine (collectivement, les « énoncés prospectifs »). De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Nous vous invitons à lire la rubrique « Item 3. Key Information - Risk Factors » du rapport annuel sur formulaire 20-F de Vidéotron pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025, ainsi que les énoncés figurant ailleurs dans celuici, y compris le rapport de gestion et les états financiers consolidés qui y sont intégrés. Ces énoncés prospectifs ne sont valides qu'en date du présent communiqué de presse. Nous ne mettrons pas à jour ces énoncés à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne nous obligent à le faire.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc. (www.quebecor.com), est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile.

SOURCE Vidéotron ltée

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