Vidéotron déploie l'Internet 2 GIGA dans certains secteurs du Québec

MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - Vidéotron, chef de file des télécommunications au Québec, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle offre Internet résidentielle 2 GIGA, offrant des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 2 000 Mbit/s et des vitesses de téléversement allant jusqu'à 200 Mbit/s à la borne. Disponible dès maintenant dans des marchés ciblés au Québec, cette nouvelle offre s'adresse aux foyers dont les besoins numériques ne cessent de croître.

« Chez Vidéotron, notre ambition a toujours été de doter les Québécois et les Québécoises des meilleurs outils pour vivre pleinement à l'ère numérique. Le lancement de l'offre 2 GIGA est la démonstration concrète de notre engagement continu envers l'innovation et envers notre clientèle », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Une réponse concrète aux besoins des ménages hyperconnectés

Dans un contexte où télétravail, jeux en ligne, diffusion en continu et appels vidéo coexistent quotidiennement sous le même toit, la vitesse 2 GIGA offre la puissance et la fluidité nécessaires pour éliminer les compromis. Par rapport au forfait GIGA actuel de Vidéotron, le 2 GIGA double la vitesse de téléchargement et quadruple la vitesse de téléversement à la borne.

Pour les clients admissibles, la transition vers le 2 GIGA ne nécessite aucun changement d'équipement. De plus, les données sont incluses de façon illimitée, sans frais additionnels.

Un déploiement progressif, un engagement durable

Le lancement de la vitesse 2 GIGA s'appuie sur les bases solides posées par le succès du forfait Internet GIGA de Vidéotron, désormais disponible sur la quasi-totalité du réseau de l'entreprise. C'est sur cette fondation et grâce à des investissements soutenus dans son infrastructure que Vidéotron franchit une nouvelle étape avec le 2 GIGA.

Pour le moment, l'offre 2 GIGA est disponible dans certains secteurs de Montréal, de Laval et de Québec. Vidéotron prévoit en élargir la disponibilité à une plus grande portion de son réseau au cours des prochains mois.

Cette nouvelle offre s'ajoute également au forfait Internet 2,5 GIGA avec vitesses symétriques, idéal pour les usages simultanés à très haute intensité, qui est disponible depuis quelques mois dans plusieurs secteurs à travers le Québec.

Les clients peuvent vérifier l'admissibilité de leur domicile en ligne et s'abonner directement à l'adresse videotron.com.

À propos de Vidéotron

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est le quatrième fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada avec, au 31 décembre 2025, 4 402 000 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 décembre 2025, Vidéotron comptait 1 740 100 clients abonnés à ses services Internet, 1 251 200 clients à son service de télédistribution et 547 700 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 19e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2025 de Léger.

Suivez-nous sur le Web

Suivez-nous sur X

Pour les dernières nouvelles

SOURCE Vidéotron ltée

Contact média: [email protected]