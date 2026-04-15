MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - La relation privilégiée qui unit Vidéotron à sa clientèle se confirme, une fois de plus, à l'occasion du dévoilement de l'étude Réputation 2026 de Léger. Pour la 20e fois depuis 2006, Vidéotron y est couronnée l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois ; un jalon sans équivalent dans l'industrie, qui témoigne d'un lien de confiance tissé sur deux décennies avec des millions de clients à travers le Québec.

« Ce nouveau cap m'inspire une immense fierté pour ce qu'il dit de notre entreprise et des milliers d'artisans qui, jour après jour, construisent la réputation qui nous vaut cet honneur. Décrocher la première place à vingt reprises dans l'étude qui fait autorité en matière de réputation d'entreprise au Québec n'est pas le fruit du hasard. C'est le reflet d'un modèle d'affaires centré sur l'écoute authentique de notre clientèle, sur la qualité de nos produits et services, et sur notre volonté sincère d'offrir le meilleur à un prix juste. Cet engagement profond continuera de nous animer pour les vingt prochaines années », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Depuis près de 30 ans, l'étude Réputation s'impose comme la référence incontournable en matière de perception des entreprises au Québec. Pour établir ce classement prestigieux, Léger sonde chaque année des dizaines de milliers de Québécois sur leur opinion à l'égard de centaines d'entreprises réparties dans plus de 30 secteurs d'activité différents, en se basant sur six piliers reconnus : succès financier, responsabilité sociale, honnêteté et transparence, qualité, attachement et innovation.

Cette reconnaissance historique s'inscrit dans une série de distinctions récentes qui confirment la cohérence de l'approche de Vidéotron et de sa marque sœur Fizz sur l'ensemble de leurs canaux :

Selon l'indice WOW 2026 de Léger, Vidéotron s'est démarquée comme l'entreprise de télécommunications offrant la meilleure expérience client en boutique au Québec, et ce pour une troisième année consécutive.

Dans la même étude, Fizz a conservé sa position de leader au Canada pour l'expérience en ligne, un titre qu'elle détient pour une septième année consécutive.

Selon le plus récent rapport annuel de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST), alors que le volume de plaintes dans l'ensemble de l'industrie a connu une hausse importante, la marque Vidéotron a enregistré une quatrième baisse annuelle consécutive.

À propos de Vidéotron

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est le quatrième fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada avec, au 31 décembre 2025, 4 402 000 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 décembre 2025, Vidéotron comptait 1 740 100 clients abonnés à ses services Internet, 1 251 200 clients à son service de télédistribution et 547 700 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 19e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2025 de Léger.

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SOURCE Vidéotron ltée

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