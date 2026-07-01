VANCOUVER, BC, le 1er juill. 2026 /CNW/ - Victor Dodig entame son mandat de président et chef de la direction de TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU) aujourd'hui après s'être joint à l'équipe de direction de l'entreprise à titre de président et chef de la direction désigné le 1er mai 2026. Membre du conseil d'administration de TELUS depuis mai 2022, il succède à Darren Entwistle, dont la retraite a pris effet le 30 juin 2026, marquant la fin de 26 années de direction. La nomination de M. Dodig s'inscrit dans un plan de relève annoncé le 12 février 2026.

« Je suis honoré de prendre la barre de TELUS et d'amorcer ce nouveau volet prometteur de sa croissance, a affirmé Victor Dodig, président et chef de la direction de TELUS. L'entreprise repose sur des piliers robustes, qu'il s'agisse de ses réseaux de pointe, de son personnel dévoué ou de son engagement communautaire. Je salue le leadership exceptionnel de Darren qui, durant 26 ans, a bâti ces fondations, et je le remercie de son précieux soutien pendant cette période de transition. Je suis impatient d'aller à la rencontre de nos équipes, de nos clients et de la communauté d'investisseurs afin de les écouter, d'apprendre et de consolider ces acquis dans le but de faire croître l'entreprise et sa valeur avec diligence pour l'ensemble de nos parties prenantes. »

M. Dodig possède plus de trente ans d'expérience au sein de directions d'entreprises, ayant notamment piloté la transformation stratégique et financière de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) pendant onze ans en tant que président et chef de la direction. Vous pouvez consulter son profil complet ici.

Tel que divulgué précédemment, dans le cadre de son départ à la retraite, M. Entwistle a quitté le conseil d'administration de TELUS et s'est vu accorder le titre de président et chef de la direction émérite. Il agira à titre de conseiller auprès de M. Dodig jusqu'au 30 avril 2027.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 17 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, visitez telus.com.

Steve Beisswanger

Relations médiatiques de TELUS

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Relations avec les investisseurs de TELUS

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SOURCE TELUS Communications Inc.