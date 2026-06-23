TELUS est désignée comme l'une des entreprises les plus durables au monde en tant que chef de file à vocation sociale reconnu à l'échelle mondiale

Cette reconnaissance est l'aboutissement de décennies de mesures concrètes, comme l'atteinte des cibles climatiques avec cinq ans d'avance, l'approvisionnement en électricité à 96 % de sources renouvelables et la plantation de plus de 26 millions d'arbres.

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - TELUS est honorée de faire partie des chefs de file mondiaux en matière de durabilité : elle figure au palmarès des entreprises les plus durables au monde du magazine TIME et occupe la troisième place du classement des 50 meilleures entreprises citoyennes de Corporate Knights. Cela reflète les 25 années à intégrer la gérance environnementale, l'innovation et la vocation sociale à la stratégie commerciale de l'entreprise.

« Ces marques de reconnaissance du magazine TIME et de Corporate Knights traduisent notre engagement de longue date à intégrer la durabilité au cœur de nos activités, élément essentiel de notre leadership mondial en matière de sociocapitalisme, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. En effet, cette distinction renforce l'engagement de TELUS non seulement à éliminer l'empreinte carbone de sa chaîne de valeur, mais aussi à améliorer de manière proactive la santé de notre planète et à créer une valeur incontestable pour nos concitoyens. Grâce aux efforts inégalés de notre équipe, TELUS a établi des objectifs ambitieux en matière de durabilité afin de favoriser le mieux-être de la société, démontrant ainsi que la connectivité ne se limite pas à la technologie. L'objectif est de créer un futur meilleur en contribuant à améliorer les vies, à renforcer les collectivités et à restaurer la planète dont nos enfants hériteront. »

Le magazine TIME et Corporate Knights évaluent des milliers d'entreprises en matière de durabilité, que ce soit les revenus, la gouvernance, les émissions de gaz à effet de serre, l'innovation, la transparence et l'incidence sociale, ce qui en fait les références en matière de durabilité les plus respectées au monde.

Ces honneurs s'ajoutent à l'excellente feuille de route de TELUS en matière de durabilité : palmarès des entreprises les plus vertes au monde de Newsweek, prix Sustainability Impact de Schneider Electric pour son excellence en matière de stratégie, de numérisation et de décarbonisation, et classement dans les Indices Dow Jones « meilleur de sa catégorie » depuis 25 années consécutives (un exploit inégalé par aucune autre entreprise de télécommunications en Amérique du Nord), et classement des 100 entreprises les plus durables du monde de Corporate Knights.

Motivée par son leadership en sociocapitalisme, TELUS se rapproche de ses objectifs ambitieux, fondés sur des données scientifiques, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et continue de mettre en œuvre des pratiques durables à l'échelle de ses activités, notamment les suivantes :

Atteinte de la cible climatique de 2030 , soit la réduction de 46 % de nos émissions des portées 1 et 2 avec cinq ans d'avance

, soit la réduction de 46 % de nos émissions des portées 1 et 2 avec cinq ans d'avance Lancement du cadre de transition climatique pour planifier l'atteinte de ses objectifs de carboneutralité d'ici 2040

pour planifier l'atteinte de ses objectifs de carboneutralité d'ici 2040 Réduction des émissions de plus de 1,4 million de tonnes de CO 2 grâce aux solutions numériques de TELUS

grâce aux solutions numériques de TELUS Poursuite de l'expansion des technologies agricoles de précision, de santé numériques, d'énergie intelligente et d'Internet des objets

des technologies agricoles de précision, de santé numériques, d'énergie intelligente et d'Internet des objets Simplification du retrait de l'infrastructure de cuivre pour des réseaux à fibre optique plus écoénergétiques

pour des réseaux à fibre optique plus écoénergétiques 96 % de notre électricité provenant de sources renouvelables ou à faibles émissions

de notre électricité provenant de sources renouvelables ou à faibles émissions 26 millions d'arbres plantés avec nos clients et partenaires pour contribuer à la restauration des écosystèmes sur plus de 16 000 hectares

plantés avec nos clients et partenaires pour contribuer à la restauration des écosystèmes sur plus de 16 000 hectares 18 millions d'appareils détournés des sites d'enfouissement et lancement d'un nouveau programme de réutilisation et de recyclage

Les pratiques commerciales durables continuent de renforcer la résilience opérationnelle de TELUS, d'améliorer l'efficacité du réseau, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de créer de la valeur à long terme pour les clients, les collectivités et les actionnaires.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS en matière de sociocapitalisme et de durabilité, visitez telus.com/durabilite.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 17 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, visitez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

Personne-ressource pour les médias :

Emily Piccinin

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.