TELUS reconnue comme le réseau sans fil le plus primé de l'histoire au Canada par Opensignal

Des distinctions célébrant une décennie d'excellence réseau et dix prix d'Opensignal dans le dernier rapport

TORONTO, le 22 juin 2026 /CNW/ - TELUS célèbre sa reconnaissance comme le réseau sans fil le plus primé de l'histoire au Canada par Opensignal. Ce jalon témoigne de l'engagement de l'entreprise à offrir des services réseau fiables et de qualité supérieure ainsi qu'une expérience client hors pair.

Le président et chef de la direction de TELUS, Darren Entwistle, accepte un trophée Opensignal des mains de James Hayman au nom de TELUS, célébrant ainsi son statut de réseau le plus primé du Canada.

Sous la direction de Darren Entwistle, TELUS a établi une nouvelle norme pour les télécommunications canadiennes, dominant le rapport d'Opensignal de février 2026 (en anglais) avec 10 distinctions de premier plan dans des catégories de performance déterminantes. TELUS a remporté plus de prix pour le réseau d'Opensignal que tout autre fournisseur canadien depuis qu'Opensignal a instauré son classement de la performance au Canada en 2017. Cela souligne non seulement l'excellence technique, mais aussi la vision stratégique et la discipline opérationnelle qui ont fait de TELUS un chef de file en matière de réseau au Canada.

« L'équipe TELUS est fière de voir son réseau reconnu par la société britannique Opensignal comme le plus primé de l'histoire au Canada, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Cette distinction témoigne de l'engagement de notre équipe à offrir des vitesses de téléchargement exceptionnelles ainsi qu'une couverture, une qualité et une fiabilité inégalées aux millions de consommateurs et d'entreprises qui comptent sur nos réseaux de pointe. Ce résultat découle d'investissements soutenus dans le spectre, l'expérience client et l'excellence canadienne en matière d'ingénierie. Ce faisant, nous sommes en excellente posture pour répondre à la demande accélérée de données et d'applications pour satisfaire aux attentes croissantes des clients. »

« Il est important de souligner que c'est grâce au talent et aux efforts incroyables de nos ingénieurs, technologues, innovateurs en matière de réseaux et développeurs de produits que les Canadiens peuvent compter sur nos réseaux de pointe pour accéder aux occasions essentielles qui améliorent leur vie sur les plans social, économique et de la santé, poursuit M. Entwistle. Le réseau qu'ils mettent en place favorise notamment des changements essentiels qui transforment les secteurs de la santé, de l'éducation, du télétravail, de l'environnement et de l'économie. Mais surtout, nos réseaux de calibre mondial, bâtis par ces membres exceptionnels de l'équipe, aident à combler les fossés numériques pour que tous les membres de la société aient la chance de réaliser leur plein potentiel. Au nom de l'équipe TELUS, merci à nos clients, à nos actionnaires et à nos partenaires communautaires de nous permettre de bâtir le réseau le plus primé au pays! »

Les distinctions d'Opensignal englobent des catégories qui ont une incidence directe sur la façon dont les Canadiens travaillent, apprennent et communiquent dans un monde de plus en plus connecté, comme la couverture 5G, l'expérience de jeu, les vitesses de téléchargement, la fiabilité et la constance globale du réseau. Les 10 prix décernés à TELUS témoignent de la prédominance de son réseau dans toute la gamme des besoins des clients.

TELUS demeure résolue à repousser les limites de la technologie 5G, de la fiabilité du réseau et de la qualité du service à la clientèle, afin que chaque Canadien ait accès à la connectivité et au soutien dont il a besoin pour réussir.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 17 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

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SOURCE TELUS Communications Inc.