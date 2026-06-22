Le gala de la Fondation TELUS pour un futur meilleur recueille une somme record de 3 M$ pour transformer la vie des jeunes défavorisés partout au pays, mettant en vedette Lionel Richie

Présenté par TELUS, le gala a rassemblé des centaines de dirigeants des milieux des affaires, de la philanthropie, de la technologie et des arts du Canada. Le généreux soutien offert lors de cette soirée financera le programme de bourses d'études TELUS et les subventions des Comités d'investissement communautaire de TELUS, aidant ainsi des milliers de jeunes Canadiens par l'intermédiaire de bourses, d'occasions de mentorat et de programmes communautaires qui contribuent à éliminer les obstacles à l'éducation, à l'emploi et au mieux-être.

Cette soirée fait suite à l'annonce récente du don personnel historique de 1 million de dollars à la Fondation TELUS pour un futur meilleur du président et chef de la direction de TELUS Darren Entwistle, ainsi que de Fiona Entwistle. Ce don transformateur a officiellement lancé la bourse d'études en technologies Entwistle, conçue pour ouvrir des portes aux jeunes ayant besoin d'aide financière qui poursuivent des études postsecondaires en sciences, en mathématiques et en technologie, et qui s'engagent à poser des gestes concrets dans leur collectivité. Ce généreux don a inspiré un soutien communautaire accru, comme en témoignent les résultats de collecte de fonds exceptionnels du gala de jeudi dernier.

« Lorsque nous réunissons des sympathisants passionnés, des chefs d'entreprise, des philanthropes et des partenaires communautaires qui ont tous à cœur de donner aux jeunes Canadiens les moyens d'atteindre leur plein potentiel, nous investissons dans les innovateurs et les acteurs du changement de demain, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. La générosité démontrée ce soir aidera à éliminer les obstacles et à créer des voies d'accès à l'éducation pour la prochaine génération de leaders canadiens qui incarnent la passion pour la vocation sociale au sein de leur communauté! Le gala Ensemble pour demain, et la somme de 3 M$ recueillie auprès de généreux donateurs, témoignent de notre conviction que bien faire en affaires et faire le bien dans nos communautés sont indissociables. Ensemble, nous aidons à faire en sorte que les jeunes puissent réaliser leurs rêves de poursuivre des études postsecondaires et de saisir l'occasion de contribuer à façonner l'avenir de nos collectivités, de notre pays et de notre monde. »

« Notre troisième gala annuel a réuni des Canadiens d'un océan à l'autre qui croient au pouvoir d'investir dans la jeunesse, a déclaré Nimmi Kanji, directrice générale de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. La somme recueillie lors du gala appuiera directement notre mission visant à éliminer les obstacles et à garantir que chaque jeune au Canada, peu importe sa situation, ait la possibilité de réaliser son plein potentiel. Qu'il s'agisse de problèmes d'abordabilité, de défis en matière de santé mentale ou d'autres obstacles à l'accès à l'éducation et à l'emploi, trop de jeunes Canadiens font face à des entraves qui peuvent limiter leur potentiel. Le soutien généré par notre gala aidera à faire en sorte que ces obstacles ne définissent pas leur avenir. Cette soirée démontre l'engagement indéfectible du Canada à libérer leur potentiel. »

« Les Canadiens se sont unis pour recueillir une somme record pour les jeunes à un moment où l'abordabilité, la santé mentale et les obstacles liés à l'éducation rendent plus difficile que jamais la réussite des jeunes, a déclaré Juggy Sihota, présidente du conseil d'administration de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. Je suis profondément inspirée par le soutien et la participation de nos chefs d'entreprise, de nos philanthropes et de nos partenaires communautaires qui croient qu'investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir du Canada. L'argent recueilli lors du gala créera des voies durables pour que les jeunes Canadiens défavorisés puissent éliminer les obstacles à la participation, poursuivre leurs rêves et devenir les agents de changement dont notre pays a besoin. »

S'appuyant sur le succès des deux premiers galas, le troisième événement annuel de l'année porte le total sur trois ans à plus de 8,1 M$. Cette réalisation renforce la position de la Fondation en tant que principale fondation d'entreprise au Canada vouée à l'autonomisation des jeunes. Depuis sa création, la Fondation TELUS pour un futur meilleur et les Comités d'investissement communautaire de TELUS à l'échelle du Canada ont versé 140 millions de dollars pour soutenir la jeunesse. En 2025 seulement, la Fondation a dépassé le cap des 10 millions de dollars en bourses d'études TELUS et en subventions des Comités d'investissement communautaire octroyées.

Depuis 2000, TELUS et les membres de son équipe ont versé plus de 1,85 milliard de dollars en dons en argent, en produits et services, en temps et en programmes, et ont consacré 2,5 millions de journées de bénévolat pour soutenir les collectivités partout dans le monde.

La Fondation remercie sincèrement TELUS, commanditaire présentateur, ainsi que tous les donateurs, commanditaires et partenaires qui ont rendu cet événement remarquable possible, notamment :

Commanditaire Phare : Darren et Fiona Entwistle

Commanditaire Pionnier : RBC Marchés des capitaux

Commanditaires Innovateur : AECON, Asurion, Amazon, BGIS, CIBC, Garofalo Family Foundation, Google Cloud, Ledcor, Banque Nationale, Samsung, The&Partnership, Valeurs mobilières TD et WestJet

Commanditaires Organisateur : AFL, Amdocs, BMO Marchés des capitaux

Chaque jeune mérite d'avoir la chance de réaliser son plein potentiel. Pour soutenir la mission de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, qui consiste à aider les jeunes défavorisés de tout le Canada à accéder à l'éducation, à des occasions et à un avenir plus prometteur, visitez futurmeilleur.com/don. Si vous êtes une organisation, une fondation ou un philanthrope souhaitant exercer une influence durable au moyen de bourses ou de partenariats stratégiques, communiquez avec Louise Malhotra à [email protected].

Un héritage durable grâce aux actions de TELUS

À la suite de l'annonce du 4 mai concernant un don personnel historique de 1 million de dollars de la part de Darren et Fiona Entwistle, TELUS Corporation (« TELUS ») et la Fondation TELUS pour un futur meilleur nous en disent plus sur la stratégie d'investissement à long terme pour ce don. La Fondation TELUS pour un futur meilleur a l'intention de vendre les titres donnés qu'elle a reçus de Darren et Fiona Entwistle et d'utiliser le produit de la vente - ainsi qu'un don en espèces supplémentaire - pour acheter des actions ordinaires de TELUS (« actions de TELUS ») dans le cadre de sa stratégie d'investissement, conformément à la demande de M. Entwistle. La Fondation TELUS pour un futur meilleur a également l'intention d'utiliser les dividendes générés par ces actions comme source de financement pour la bourse d'études en technologies Entwistle nouvellement créée.

Acquisition d'actions de TELUS

La Fondation TELUS pour un futur meilleur a l'intention d'acheter des actions de TELUS d'une valeur globale d'environ 1 050 000 $ CA par l'intermédiaire d'achats à la bourse de New York (NYSE), conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables aux États-Unis. Le nombre d'actions de TELUS n'est pas connu pour le moment. Le nombre d'actions de TELUS réellement acquises dépendra du produit net obtenu de la vente des titres donnés, du cours du marché des actions de TELUS en vigueur et des taux de change applicables au moment où les achats seront effectués. Les achats devraient commencer après le 29 juin. Les achats sont effectués uniquement pour répondre à la demande de M. Entwistle : établir un fonds affecté à des fins particulières à long terme, soit des fins de bienfaisance de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. En raison de la relation entre la Fondation TELUS pour un futur meilleur et TELUS, les achats constituent une offre de rachat indirecte et seront effectués conformément à une exemption des exigences formelles applicables aux offres de rachat en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs, y compris des énoncés portant sur l'intention d'acheter des actions de TELUS par la Fondation TELUS pour un futur meilleur et l'utilisation des dividendes provenant des actions de TELUS comme source de financement pour des bourses d'études. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses concernant la disponibilité des actions de TELUS aux fins d'achat, le cours de ces actions au moment de l'achat et les attentes concernant les dividendes que le conseil d'administration de TELUS pourrait déclarer à l'avenir. Les décisions concernant les dividendes sur les actions de TELUS sont prises par le conseil d'administration de TELUS, en fonction de l'évaluation par le conseil d'un certain nombre de facteurs sur une base trimestrielle, notamment la situation financière et les perspectives de TELUS. Ces énoncés sont assujettis à des facteurs de risque décrits en détail dans le rapport de gestion annuel de 2025 de TELUS et le rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de TELUS, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Nous invitons les lecteurs à ne pas s'y fier indûment, car il existe un risque important que les résultats réels diffèrent considérablement de ces déclarations prospectives. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Sauf si la loi l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

La Fondation TELUS pour un futur meilleur est animée par la conviction que chaque jeune mérite d'avoir la chance de réaliser tout son potentiel.

En tant qu'organisme de bienfaisance canadien enregistré et membre d'un mouvement mondial plus vaste, nous transformons cette conviction en action. Depuis 2005, la Fondation et les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont accordé 150 millions de dollars de financement à plus de 11 000 initiatives caritatives au Canada et ailleurs dans le monde, et ainsi contribué à créer un futur meilleur pour des millions de jeunes. Au Canada, nous avons versé 140 millions de dollars en subventions. De plus, depuis le lancement du programme de bourses d'études TELUS en 2023, nous avons remis 2 000 bourses totalisant plus de 6 millions de dollars à des étudiants méritants à l'échelle nationale, en vue d'offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire.

Nous aidons également chaque année les jeunes issus de milieux défavorisés à acquérir des compétences, à gagner en assurance et à développer un sentiment d'appartenance afin qu'ils puissent s'épanouir pleinement, en finançant plus de 500 organismes de bienfaisance locaux et en remettant plus de 500 bourses. En 2025 seulement, nos retombées au Canada ont dépassé les 10 millions de dollars en subventions et en bourses d'études TELUS, ce qui nous permis de soutenir directement des programmes de santé et d'éducation essentiels pour les jeunes et de donner à la prochaine génération d'acteurs du changement les moyens de réaliser leur rêve de poursuivre des études postsecondaires.

Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, veuillez visiter futurmeilleur.com ou suivez @teluspourunfuturmeilleur sur Instagram et LinkedIn.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 17 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, visitez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Camille Grenier

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.