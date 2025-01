Ces outils de bureau intelligents innovants, qui ouvrent une nouvelle ère d'efficacité au travail, sont disponibles avec une remise de 5 % pour une durée limitée.

LAS VEGAS, 8 janvier 2025 /CNW/ -- viaim , une une société de matériel technologique d'IA profondément ancrée dans le secteur du bureau intelligent, a officiellement annoncé le lancement en Amérique du Nord de ses écouteurs RecDot alimentés par l'IA, marquant ainsi ses débuts sur la scène technologique mondiale au CES 2025. Les écouteurs intelligents pour le bureau, qui combinent l'intelligence artificielle et l'innovation matérielle de pointe, sont conçus pour éliminer les désagréments sur le lieu de travail, offrant aux utilisateurs une expérience plus efficace et plus pratique.

écouteurs RecDot de viaim

Au cours du CES 2025, qui se tiendra du 7 au 10 janvier, les participants pourront visiter Viaim au stand 36709, LVCC South Hall 2, pour découvrir comment les écouteurs RecDot redéfinissent l'efficacité des conférences.

Les principales caractéristiques et avantages pour les professionnels des conférences sont les suivants :

Résumés des réunions et listes de choses à faire basés sur l'IA : L'assistant AI viaim analyse intelligemment le contenu des réunions, en extrait automatiquement les points clés pour générer des résumés concis. De plus, il identifie les actions essentielles pour créer des listes de choses à faire, ce qui simplifie le suivi post-réunion.

L'assistant AI viaim analyse intelligemment le contenu des réunions, en extrait automatiquement les points clés pour générer des résumés concis. De plus, il identifie les actions essentielles pour créer des listes de choses à faire, ce qui simplifie le suivi post-réunion. Transcription et traduction en temps réel : RecDot prend en charge la transcription et la traduction en temps réel pour trois scénarios : les réunions sur site, les appels téléphoniques et les enregistrements audio-vidéo, garantissant ainsi une communication sans faille.

RecDot prend en charge la transcription et la traduction en temps réel pour trois scénarios : les réunions sur site, les appels téléphoniques et les enregistrements audio-vidéo, garantissant ainsi une communication sans faille. Réduction du bruit de fond de 48 dB : Des modes intelligents de suppression des bruits bloquent efficacement les bruits de fond, ce qui assure une qualité sonore optimale dans différents scénarios.

Le lancement en Amérique du Nord est une étape cruciale dans la stratégie globale de viaim. Consciente de l'environnement de consommation hautement numérisé de la région et de la diversité des besoins des utilisateurs, en particulier dans les configurations de travail à distance et hybrides, viaim entend répondre à la demande croissante de solutions de bureau intelligentes. Sur la base de ces informations, viaim s'engage à créer une IA véritablement utile qui permet de libérer les gens des tâches de bureau répétitives et épuisantes et à répondre aux besoins évolutifs des professionnels nord-américains grâce à sa technologie innovante axée sur l'IA, tout en accélérant sa mission de promouvoir l'évolution de l'efficacité en milieu de travail à l'échelle mondiale.

Shawn Ma, chef de la direction de Viaim, a déclaré : « Face aux défis croissants de l'efficacité et de la communication sur le lieu de travail, viaim s'engage à fournir des solutions pratiques aux professionnels grâce à des technologies innovantes. « Notre mission est de créer une « véritable intelligence », et nous espérons que RecDot offrira aux utilisateurs une plus grande liberté grâce à la technologie de l'IA, leur permettant de se concentrer sur les choses les plus importantes de la vie. »

D'ici le 14 janvier, les clients pourront se procurer les écouteurs RecDot au prix exclusif de 236,55 $ US (soit une réduction de 5 % par rapport au prix initial de 249 $ US). Soyez parmi les premiers à découvrir l'avenir du bureau intelligent. Veuillez visiter le site Web officiel store.viaim.ai pour en savoir plus et pour passer une commande.

