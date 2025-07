NEW YORK, 7 juillet 2025 /CNW/ -- La marque de technologie en milieu de travail alimentée par l'IA viaim a annoncé une promotion mondiale à l'occasion du Prime Day, offrant des rabais d'au moins 20 % sur toute sa gamme de produits du 7 au 19 juillet. La promotion concerne ses écouteurs d'enregistrement phares RecDot, son OpenNote axé sur le confort et le compagnon de bureau NoteKit. Ensemble, ces outils forment une suite matérielle de productivité transparente alimentée par l'IA conçue pour les environnements professionnels multilingues et mobiles avec un haut niveau de conformité. Plus que de simples écouteurs, ces outils marquent une nouvelle étape vers l'intégration de l'IA dans les routines quotidiennes des professionnels du monde entier.

Le matériel de viaim est conçu pour favoriser l'efficacité temporelle. À l'aide de FlashRecord, les utilisateurs peuvent commencer à enregistrer immédiatement en maintenant une longue pression, sans avoir à télécharger d'application ou à configurer le jumelage Bluetooth; en effet tous les produits prennent en charge la transcription et la traduction en temps réel dans plusieurs langues. Pour les utilisateurs qui travaillent avec des délais serrés, le système exclusif d'IA de viaim génère automatiquement des résumés structurés et des listes de tâches à faire en fonction de l'audio des réunions. Cela permet aux professionnels de transformer deux heures de contenu en une minute de résultats exploitables. En intégrant l'intelligence directement dans les appareils que les gens portent déjà et en lesquels ils ont confiance, viaim rend l'IA pratique, portable et vraiment personnalisée.

À l'occasion du Prime Day, les clients peuvent découvrir les fonctions les plus avancées de viaim grâce à son écosystème de trois appareils. RecDot est un écouteur d'enregistrement sans fil alimenté par l'IA conçu pour les professionnels qui ont besoin d'enregistrer des conversations et des réunions en toute confiance et en déplacement. Il permet l'enregistrement d'appels et de réunions avec une annulation du bruit hybride de 48 décibels et des commandes ergonomiques. OpenNote est un casque d'écoute prolongée conçu pour assurer le confort toute la journée et offrir une transcription fluide, en déplacement ou au travail. Il fonctionne pendant jusqu'à 53 heures, propose des résumés de réunions alimentés par l'IA et la mise au propre de textes, ainsi qu'une conception en boucles de silicone adaptée aux utilisateurs de longue durée, y compris ceux qui portent des lunettes. NoteKit est un enregistreur audio USB léger adapté aux configurations de bureau et aux réunions hybrides qui complète la suite en capturant un son avec une qualité audio haute fidélité dans tous les environnements informatiques et en comblant les lacunes que les microphones traditionnels manquent souvent.

viaim se distingue par son approche verticale en matière de conception de produits. Au lieu d'offrir des caractéristiques génériques, viaim est optimisé pour répondre aux besoins professionnels comme les réunions transfrontalières, les examens de projets multilingues et les cas d'utilisation sensibles, notamment dans le secteur juridique et des soins de santé. L'ensemble de l'écosystème est conçu pour accorder la priorité à la protection de la vie privée. Les enregistrements sont chiffrés et stockés localement, sans dépendance infonuagique. Tous les appareils respectent les normes de conformité des données du HIPAA et du RGPD, répondant directement aux préoccupations de 38,6 % des utilisateurs soucieux de la confidentialité des enregistrements, comme l'ont montré les récents sondages auprès des utilisateurs.

Alex Taylor, conseiller en fusions-acquisitions transfrontalières et créateur de contenu en plein air à temps partiel, utilise RecDot et NoteKit pour gérer ses plus de dix réunions internationales par semaine. Il enregistre les appels de vérification de la conformité en déplacement, capture des négociations bilingues sur Zoom et utilise OpenNote pour rédiger du contenu tout en parcourant les routes côtières à vélo. Selon ses propres mots, la configuration de viaim lui donne la liberté de travailler et de créer où qu'il soit, sans compromis.

En prévision du Prime Day, Song Wang, directeur de la technologie de viaim, a insisté sur la demande croissante du marché : « Nos recherches montrent que les utilisateurs nord-américains ont augmenté leur temps d'enregistrement de 120 % d'une année à l'autre, mais que plus de la moitié de la valeur des réunions est encore perdue dans des notes désorganisées. Avec viaim, les clients du secteur des finances terminent leurs rapports de conformité 40 % plus rapidement, et les équipes technologiques prennent des décisions 2,1 fois plus efficacement. »

La vente Prime Day est disponible sur Amazon à l'adresse https://www.amazon.com/dp/B0F7KMG9F5 et sur la boutique officielle de viaim à l'adresse https://store.viaim.ai.

viaim est une entreprise technologique axée sur l'IA qui se concentre sur le matériel intelligent en milieu de travail pour les professionnels du monde entier. Avec des utilisateurs dans plus de 180 pays, viaim combine la précision acoustique, la traduction en temps réel et la sécurité des données locales pour créer des outils qui fonctionnent dans plusieurs langues, industries et fuseaux horaires.

