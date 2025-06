BEIJING, 24 juin 2025 /CNW/ - La marque de technologie intelligente en milieu de travail, viaim, a annoncé aujourd'hui que son casque d'écoute phare alimenté par l'IA, RecDot, sera officiellement lancé sur le marché européen au cours du deuxième semestre de l'année 2025. Cette mesure marque une étape importante dans la feuille de route de l'entreprise en matière de mondialisation, renforçant son engagement à favoriser une collaboration efficace, multilingue et multifuseaux grâce à l'innovation localisée et à une sécurité des données robuste.

viaim

Le lancement européen de RecDot fait suite à l'entrée réussie de viaim en Amérique du Nord, où le casque d'écoute a gagné en popularité auprès des professionnels des TI, de la fabrication et du commerce mondial. En prévision du déploiement en Europe, RecDot fera l'objet de mises à niveau techniques clés conformes aux exigences réglementaires locales, y compris la conformité complète au RGPD, un soutien multilingue élargi et des optimisations de performance personnalisées pour les environnements de travail européens.

En juin de cette année, viaim a présenté ses dernières innovations alimentées par l'IA lors de VivaTech Paris, l'une des plus grandes expositions technologiques d'Europe. Attirant 180 000 visiteurs et 14 000 entreprises émergentes, l'événement a marqué un moment charnière dans l'expansion internationale de l'entreprise. Au cours de l'événement, viaim a présenté ses casques d'écoute phares alimentés par l'IA, viaim Pro 3 et viaim Air 2, conçus pour révolutionner la communication et l'efficacité en milieu de travail. Ces produits, équipés de fonctions avancées d'IA comme la traduction en temps réel en 32 langues et la synthèse automatisée des réunions, ont suscité un grand intérêt chez les professionnels du monde entier, renforçant ainsi la réputation de viaim sur la scène internationale.

« Pour nous, la mondialisation n'est pas seulement une question d'accès, c'est aussi une question d'adaptation significative à la façon dont les employés travaillent en traversant les barrières culturelles », a déclaré Shawn Ma, chef de la direction de viaim. « En Europe, nous n'offrons pas seulement RecDot comme outil, nous offrons une expérience profondément localisée qui comprend la diversité linguistique, les attentes en matière de données et le rythme de la vie professionnelle. »

RecDot a été conçu pour favoriser la productivité en déplacement. Grâce à sa fonction FlashRecord, à la transcription en temps réel dans 16 langues et à la traduction en temps réel dans 15 langues, ainsi qu'à l'annulation du bruit hybride de 48 dB, l'appareil est déjà un outil essentiel pour les professionnels mobiles. Sous le capot, il est doté d'un pilote dynamique de 11 mm, d'une autonomie de batterie de 19 heures et d'une conception calibrée en partenariat avec l'Orchestre philharmonique de Chine pour relier la précision technologique à la profondeur acoustique émotionnelle.

« L'IA de viaim est conçue non seulement pour enregistrer, mais aussi pour comprendre », a ajouté le Dr Song Wang, chef de la technologie de viaim. « Nous bâtissons ce que nous appelons des 'collègues numériques'. Ce sont des systèmes qui perçoivent, résument et aident de façon transparente au-delà des frontières et des plateformes. »

L'expansion européenne est une étape stratégique pour viaim, qui s'inscrit dans la vision à plus long terme de l'entreprise de servir 10 millions d'utilisateurs dans le monde avec des outils audio intelligents d'ici 2030. L'entreprise expédie actuellement ses produits dans plus de 180 pays et régions, avec plus de 700 millions de minutes enregistrées dans l'ensemble de sa gamme de produits. Les données d'utilisation montrent une adoption particulièrement forte des fonctions de traduction de RecDot et FlashRecord, ce qui souligne la demande mondiale pour une collaboration améliorée par l'IA dans des contextes réels.

viaim se démarque par son orientation verticale. Bien que de nombreuses entreprises du secteur de l'audio et de l'IA recherchent de vastes fonctionnalités, viaim adopte une approche « étroite, mais profonde », en adaptant le matériel et les logiciels pour résoudre des problèmes spécifiques comme les réunions transfrontalières, les voyages d'affaires et le travail de projet multilingue. Cette stratégie ciblée, combinée au cadre d'IA exclusif de l'entreprise, le « cerveau de viaim », prend en charge des fonctions avancées comme la synthèse des réunions et la planification des mesures de suivi avec une sensibilité contextuelle élevée.

Alors que le milieu de travail mondial devient de plus en plus distribué et dynamique, viaim positionne RecDot non seulement comme un casque d'écoute, mais aussi comme un compagnon de productivité de prochaine génération. RecDot est conçu pour écouter, traduire et apporter l'assistance nécessaire en toutes circonstances.

RecDot (version américaine) est déjà disponible sur Amazon. Achetez dès maintenant sur https://www.amazon.com/dp/B0F7KMG9F5 .

À propos de viaim

viaim est une entreprise technologique axée sur l'IA qui se spécialise dans les solutions intelligentes en milieu de travail. En mettant l'accent sur la voix, la traduction et la productivité multiplateforme, viaim habilite les professionnels du monde entier grâce à son écosystème matériel exclusif fondé sur l'IA. Son produit phare RecDot a été largement adopté en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, avec des utilisateurs dans plus de 180 pays et territoires.

