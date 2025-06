NEW YORK, 13 juin 2025 /CNW/ - viaim, une entreprise de matériel d'IA spécialisée dans les solutions de bureau intelligentes, a officiellement lancé ses écouteurs RecDot AI Voice Recorder sur Amazon en Amérique du Nord. Dans le cadre d'une promotion d'une durée limitée, les clients peuvent bénéficier d'une réduction de 35 dollars sur RecDot et d'une réduction de 15 % sur NoteKit jusqu'au 30 juin 2025. Les deux produits sont conçus pour aider les professionnels à mieux communiquer, à travailler plus rapidement et à rester organisés.

viaim

viaim construit un écosystème de bureau intelligent alimenté par l'IA conçu pour aider les professionnels à relever les principaux défis rencontrés sur le lieu de travail, comme la prise de notes compliquée, l'organisation inefficace et les obstacles linguistiques. Des produits comme RecDot et NoteKit prennent en charge un large éventail de scénarios, de la communication multilingue en temps réel à la production des documents de réunion et à la gestion des tâches, ce qui permet aux utilisateurs de communiquer et de collaborer plus efficacement.

RecDot, récemment récompensé par le prix Red Dot Award for Design Concept, assure la transcription en temps réel dans 16 langues et la traduction en temps réel dans 15 langues grâce à l'application viaim. Ce produit est idéal pour les équipes internationales, les travailleurs à distance et les voyageurs qui ont besoin d'une communication transparente dans plusieurs langues.

Grâce à la technologie brevetée FlashRecord™ de viaim, les utilisateurs peuvent capturer instantanément des sons audio, des appels ou des vidéos d'un seul toucher, sans avoir besoin de téléphone ou d'application. Les écouteurs peuvent clairement enregistrer des voix jusqu'à 7 mètres de distance et prendre en charge le changement rapide de mode. Le stockage intégré et les trois modes d'enregistrement en font un outil idéal pour les réunions spontanées, les idées et le travail mobile.

La réduction de bruit avancée améliore la clarté des appels de 70 % dans les environnements bruyants tels que les cafés ou les avions. Les enregistrements peuvent être synchronisés avec des outils comme Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. RecDot offre également un son haute résolution, ainsi qu'un réglage personnalisé grâce à l'Orchestre philharmonique de Chine. Les écouteurs offrent 19 heures d'utilisation avec une seule charge, ou jusqu'à 53 heures avec le boitier de recharge.

Les rétroactions des premiers utilisateurs soulignent la façon dont RecDot transforme la productivité :

« L'équipe de Tokyo a enregistré une réunion d'urgence, a déclaré Mark Thompson, directeur de la technologie d'une entreprise en démarrage de la Silicon Valley. « RecDot a généré une liste bilingue de choses à faire en chinois et en japonais en temps réel. Notre vitesse de réaction s'est améliorée de 40 %. »

Tom, directeur des achats transfrontaliers, a ajouté : « Au cours d'une visite d'usine au Vietnam, j'ai failli manquer un changement de clause de pénalité de 100 000 dollars. Avec FlashRecord, j'ai pu saisir clairement toute la conversation. « L'IA a même mis en évidence les endroits où les conditions avaient été modifiées. »

Mike, fondateur d'une entreprise en démarrage, a partagé son expérience : « J'ai déjà perdu 2 millions de dollars de financement à cause d'un terme mal cité. Aujourd'hui, RecDot met en évidence les chiffres clés en rouge et envoie un résumé d'appel en cinq minutes. « Cet outil m'a aidé à conclure une opération sur actions de 18 %. »

Pour célébrer le lancement, viaim offre sur Amazon des réductions d'une durée limitée jusqu'au 30 juin. Les clients peuvent bénéficier d'une réduction de 35 dollars sur RecDot et d'une réduction de 15 % sur NoteKit, l'assistant de réunion doté d'une intelligence artificielle de viaim.

Achetez dès maintenant sur https://www.amazon.com/dp/B0F7KMG9F5.

Parallèlement, le casque d'enregistrement à intelligence artificielle de nouvelle génération de viaim, OpenNote, sera lancé sur Amazon le 19 juin 2025, offrant une polyvalence accrue et une meilleure adaptation à un plus grand nombre de scénarios d'écoute.

Restez à l'affût sur store.viaim.ai pour découvrir comment l'IA peut améliorer votre flux de travail.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2709618/viaim.jpg

SOURCE VIAIM

PERSONNE-RESSOURCE : Qian Wang, [email protected]