BERLIN, 28 août 2025 /CNW/ - viaim, un innovateur en matière de matériel IA spécialisé dans les produits intelligents centrés sur l'humain, a annoncé aujourd'hui qu'il présenterait ses nouveaux écouteurs OpenNote au salon IFA 2025, où ils feront leur première apparition sur la scène mondiale en tant qu'appareil de productivité axé sur le style de vie, qui allie une conception haut de gamme, un confort tout au long de la journée et de puissantes fonctionnalités d'IA.

viaim

Dans le cadre de cette prochaine présentation, OpenNote introduit une nouvelle catégorie d'écouteurs de productivité pour le style de vie, conçus pour les professionnels et les créatifs qui souhaitent rester connectés, saisir leur inspiration et gérer leurs tâches tout au long de la journée. Contrairement aux écouteurs traditionnels axés uniquement sur la réduction du bruit ou le sport, OpenNote réunit style, confort et fonctions IA intelligentes. Les utilisateurs peuvent enregistrer instantanément leurs idées, transcrire des conversations en temps réel et générer automatiquement des résumés et des listes de tâches, tout en profitant d'un format léger à oreille ouverte qui permet de passer facilement du travail aux loisirs.

La présentation à venir marquera également l'achèvement de l'écosystème audio IA de viaim. À la suite des présentations au CES des écouteurs d'enregistrement IA de qualité professionnelle RecDot et du système de transcription portable NoteKit, OpenNote apporte l'élément style de vie qui relie les scénarios professionnels, informatiques et mobiles du quotidien. Ensemble, ces produits offrent aux utilisateurs un ensemble complet d'outils pour gérer leur travail et leur vie avec plus de liberté et d'efficacité.

La conception d'OpenNote utilise du titane à mémoire de forme de qualité aérospatiale et du silicone liquide pour offrir un ajustement sûr et confortable, avec un crochet à oreille ouverte qui permet aux utilisateurs de rester attentifs à leur environnement. Cela rend le produit particulièrement adapté à un port prolongé, aux utilisateurs de lunettes, aux activités de remise en forme et aux environnements professionnels où la vigilance est importante. Il reflète la conviction de viaim selon laquelle la productivité ne doit jamais se faire au détriment du confort ou de la connexion au monde.

Au salon IFA, les écouteurs OpenNote seront présentés avec des capacités d'IA améliorées, notamment l'enregistrement instantané, la transcription en temps réel, des résumés plus intelligents, la génération de listes de tâches, la visualisation de cartes mentales et la traduction en direct. Ils bénéficient également d'une autonomie d'une journée entière et produisent un son de haute qualité et haute résolution dans une esthétique élégante.

« Les écouteurs OpenNote sont la passerelle entre la productivité et le style de vie, a déclaré Shawn Ma, chef de la direction de viaim. Ils aident les gens à rester créatifs, connectés et à l'aise à chaque instant. »

Les écouteurs OpenNote seront présentés lors de le journée des médias ShowStoppers (kiosque 67) et sur le kiosque principal de viaim dans le hall H11.2, kiosque 107, au salon IFA Berlin 2025, où les visiteurs seront parmi les premiers à découvrir comment ils transforment les réunions multilingues animées en informations claires et exploitables. Les écouteurs OpenNote sont désormais disponibles sur Amazon au prix de 219 $.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.viaim.ai.

À propos de viaim

viaim est une marque innovante d'électronique grand public qui allie technologie intelligente et conception centrée sur l'humain. Des outils de productivité alimentés par l'IA aux systèmes audio haut de gamme, viaim crée des produits qui aident les gens à se connecter, à créer et à être productifs, où que la vie les mène.

