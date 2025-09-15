BERLIN, 16 septembre 2025 /CNW/ - La marque de matériel d'IA viaim a présenté sa gamme complète de productivité audio basée sur l'IA au salon IFA 2025, obtenant de nombreuses distinctions internationales, au premier rang desquelles les Prix de l'innovation de l'IFA 2025. OpenNote a été nommé lauréat du prix Best in Emerging Tech, l'une des distinctions les plus importantes du salon, soulignant l'innovation révolutionnaire de viaim et renforçant sa position de leader mondial dans le secteur des technologies grand public.

viaim

Aux côtés du Prix de l'innovation de l'IFA, OpenNote a également reçu le prix Meilleure innovation IA et une place sur la liste Best of IFA 2025 de Tom's Guide, a obtenu un titre Choix des éditeurs de Techlicious, et a été mis en valeur par Homecrux parmi les produits qui se démarquent au salon, y compris dans sa sélection des 25 meilleurs appareils domestiques intelligents à l'IFA 2025. RecDot a été inclus dans la liste Best in Show de Trusted Reviews, et Android Headlines a décerné à viaim un prix Best of IFA 2025. Ensemble, ces distinctions provenant de médias mondiaux respectés mettent en lumière une large validation de la vision de la marque, de sa philosophie de conception et de la valeur pratique de ses outils de productivité basés sur l'IA.

Sur le stand 107 dans le hall 11.2, viaim a démontré comment l'IA peut rendre le travail quotidien plus ciblé et plus créatif. OpenNote est conçu pour les personnes qui ont besoin de rester connectées tout en capturant les idées dès qu'elles apparaissent. Les écouteurs affichent une conception à oreille ouverte construite sur une monture en fil à mémoire de forme en titane de qualité aérospatiale pour le confort et la sensibilisation, d'une transcription et d'une traduction en direct multilingue pour une collaboration transfrontalière, d'un son riche certifié selon les normes Hi-Res et d'une suppression avancée du bruit du vent pour plus de clarté dans les environnements réels. Une seule recharge permet jusqu'à 19 heures d'écoute, et le temps de lecture total atteint jusqu'à 53 heures avec le boîtier de charge. RecDot, les écouteurs intra-auriculaires avec fonction d'enregistrement de la marque, ajoutent l'annulation active du bruit et un microphone à conduction osseuse pour une capture audio claire dans les réunions et les entrevues. NoteKit, un enregistreur de type stylo qui se connecte directement à un ordinateur via USB, complète une gamme qui transforme les conversations en notes structurées et en actions concrètes avec un minimum de friction.

Les visiteurs ont également exploré l'AI Recap Room, un espace interactif où l'IA de viaim a transformé les conversations en direct en résumés concis, en listes de choses à faire et en cartes mentales, illustrant comment l'intelligence peut améliorer la concentration et la créativité dans le travail quotidien.

« L'IFA 2025 marque une nouvelle étape pour la productivité fondée sur l'IA, et nous sommes honorés qu'OpenNote ait été récompensé par des prix aussi prestigieux », a déclaré Shawn Ma, PDG de viaim. « La reconnaissance confirme notre conviction que l'intelligence devrait aider plutôt que remplacer. OpenNote représente non seulement un nouveau produit, mais aussi une nouvelle façon de travailler et de créer, aidant les gens à rester connectés, à saisir des idées dans le moment présent et à transformer les conversations en résultats. »

Les produits viaim sont disponibles sur le site officiel de viaim et sur Amazon. Le prix d'OpenNote est de 219 $ US, celui de RecDot est de 249 $ US, celui de NoteKit est de 149 $ US et celui de l'ensemble RecDot plus NoteKit est de 398 $ US.

À propos de viaim

viaim se dédie à « l'intelligence réelle », améliorant l'efficacité et la créativité en milieu de travail grâce à des produits innovants basés sur l'IA. Ses offres phares comprennent les écouteurs RecDot avec fonctions de transcription multilingue et de réduction du bruit, et NoteKit, un outil de réunion intelligent qui permet de rédiger des résumés et des listes de choses à faire

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2772742/viaim.jpg

SOURCE VIAIM

CONTACT : Qian Wang, [email protected]