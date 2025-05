BEIJING, le 25 mai 2025 /CNW/ - Dans le cadre d'une fusion audacieuse de l'art et de la technologie, viaim, la marque audio d'IA, s'est associée à l'Orchestre philharmonique de Chine pour lancer Philharmonic Signature Sound -- un système acoustique réglé par des professionnels qui apporte la richesse du son symphonique en direct dans les expériences d'écoute quotidienne. Il s'agit de la première collaboration du genre entre un orchestre symphonique de premier plan et une marque technologique dans le domaine des appareils portables alimentés par l'IA.

Lors de l'événement de lancement exclusif qui s'est tenu à la station Langyuan à Beijing, des musiciens de l'Orchestre philharmonique de Chine ont présenté des performances en direct, y compris la danse hongroise de Liszt, pour démontrer comment les nuances subtiles de l'orchestre -- le ton, la clarté et la dynamique spatiale - peuvent être fidèlement reproduites grâce au moteur sonore de viaim. Cet effort marque une étape importante dans l'accessibilité de l'esthétique audio classique à un public plus vaste.

« Le marché audio d'aujourd'hui se noie dans les similitudes. Les produits sont plus bruyants, pas plus riches; plus clairs, pas plus humains », a déclaré Liu Da, cofondateur de viaim. « Nous voulons changer cela. Grâce à notre partenariat avec l'un des orchestres les plus respectés de Chine, nous visons à donner une âme à la technologie, quelque chose qui chante, pas seulement des sons. »

Philharmonic Signature Sound a été codéveloppé au moyen d'un processus en plusieurs phases avec une participation orchestrale directe - de la conception de la cavité au réglage de la courbe de calibration, en passant par l'optimisation des matériaux du haut-parleur et la modélisation spatiale. Le résultat est une signature sonore particulièrement expressive qui non seulement rehausse la musique classique, mais améliore également la clarté des mots prononcés et la chaleur émotionnelle dans les appels et les réunions.

« Un excellent casque d'écoute alimenté par l'IA doit d'abord être un excellent casque d'écoute, a ajouté Shawn Ma, chef de la direction de viaim. La véritable haute fidélité ne se limite pas aux spécifications, mais elle englobe la façon dont vous vous sentez. C'est pourquoi nous l'avons construit depuis la scène jusqu'en haut, et non suivant la feuille de spécifications. »

« Depuis des décennies, la musique classique fait partie des salles de concert et des audiophiles, a déclaré Li Nan, président de l'Orchestre philharmonique de Chine. Nous croyons qu'il est temps d'intégrer sa chaleur, sa profondeur et sa complexité émotionnelle à la vie quotidienne. »

Philharmonic Signature Sound fera ses débuts dans la prochaine série d'écouteurs alimentés par l'IA de viaim, qui devrait être lancée au troisième trimestre de 2025.

