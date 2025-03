Les écouteurs RecDot alimentés par l'IA très populaires de la marque stimulent l'efficacité au travail et redéfinissent la productivité en toute simplicité.

NEW YORK, le 12 mars 2025 /CNW/ -- viaim, une entreprise de matériel informatique d'IA profondément enracinée dans le secteur du bureau intelligent, lance des rabais incontournables et donne aux nouveaux et anciens clients une la chance de remporter une paire des très populaires écouteurs intelligents pour le bureau RecDot Smart Office de la marque.

VIAIM

Pour les acheteurs hâtifs du 12 au 18 mars, les nouveaux clients peuvent entrer leur adresse courriel sur la boutique en ligne officielle de viaim pour participer à un tirage au sort et tenter de remporter des coupons de 5 $ à 25 $. Les nouveaux abonnés peuvent également utiliser le code de réduction viaimRC pour recommander des amis ou utiliser le code viaimRC100 pour avoir une chance de gagner une paire d'écouteurs RecDot. Un rabais de 10 % est également offert aux nouveaux clients, ainsi que des coupons de 15 $ (6 %) s'ils s'abonnent aux courriels.

Pendant la période officielle de réduction du 19 au 25 mars, tous les clients peuvent profiter d'un rabais de 5 % sur les écouteurs RecDot au prix de 236,55 $. Des coupons de réduction de 5 % sont également offerts pour les leaders d'opinion clés, ainsi qu'une réduction supplémentaire de 6 % pour les abonnés aux courriels. De plus, le code de rabais viaimces12 peut être utilisé pour profiter de rabais supplémentaires.

Les écouteurs RecDot de viaim servent de « second cerveau » pour les cadres, améliorant la créativité en réduisant les tâches répétitives. Le directeur du commerce international, David Wang, a salué la précision de la transcription de RecDot, essentielle dans les négociations où beaucoup d'informations circulent et où les notes traditionnelles peuvent passer à côté de détails clés. En maintenant une longue pression, les utilisateurs activent l'enregistrement instantané et la transcription en temps réel. viaimAI met en évidence les mots-clés, permettant ainsi aux utilisateurs de rester concentrés. RecDot condense des réunions d'une heure en résumés de cinq minutes et génère des listes de tâches, augmentant ainsi l'efficacité de 80 %. Quatre microphones et la réduction du bruit par conduction osseuse garantissent une précision de 98 %. Compatible avec Zoom et Teams, les enregistrements sont téléversés dans le nuage pour un accès transparent entre les appareils.

RecDot crée une « connexion transparente » entre les langues et les fuseaux horaires, a partagé Mandy Liu, directrice du marketing mondial. Il propose la transcription et la traduction en temps réel dans 13 langues, assurant une communication claire. Lorsque les clients anglophones parlent, les sous-titres chinois apparaissent instantanément, et les termes techniques tels que « normes JIS » sont expliqués. L'adaptation intelligente des fuseaux horaires convertit les résumés des réunions pour les équipes locales, en hiérarchisant les tâches. « Ça change complètement la donne, a déclaré M. Liu.

Le rapport d'utilisation des utilisateurs viaim 2024 montre que 38,6 % des utilisateurs utilisent fréquemment des écouteurs à l'étranger, mettant en évidence la demande de prise en charge multilingue. 73,79 % des utilisateurs utilisent la fonctionnalité d'interprétation simultanée, avec une précision de transcription dépassant les normes de l'industrie de 15 %. L'enregistrement instantané est essentiel pour 47,28 % des utilisateurs, car il améliore l'efficacité des réunions et des pauses pour s'occuper des enfants. Dans les enregistrements mixtes chinois anglais, RecDot traduit avec précision des termes comme « SKU out of stock » avec un taux d'erreur inférieur à 2 %, aidant ainsi les équipes mondiales.

« Nous sommes ravis d'inviter les professionnels du monde entier à découvrir la puissance de la productivité alimentée par l'IA grâce à notre promotion exclusive du mois de mars, a déclaré Shawn Ma, chef de la direction de viaim. Que vous soyez en pleine négociation importante, que vous dirigiez des réunions mondiales ou que vous souhaitiez capturer l'inspiration en déplacement, RecDot transforme votre façon de travailler. »

Dans le cadre de la campagne, jusqu'au 11 mars, les clients sont invités à partager leur journée professionnelle en une phrase avec le mot-clic #ShareYourWorkday sur la page Instagram de Viaim.

Plus que de simples écouteurs, RecDot est la clé pour ouvrir un monde d'efficacité transparente. Ne manquez pas ça -- joignez-vous à viaim et améliorez votre journée de travail. Suivez-nous pour des mises à jour et des offres exclusives : Instagram, LinkedIn, et Twitter.

À propos de viaim

La transcription alimentée par l'IA permet de travailler plus intelligemment.

RecDot aide les professionnels à rester organisés, concentrés et efficaces, en tout temps et en tout lieu. Découvrez comment l'IA peut transformer votre flux de production à store.viaim.ai.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2639021/VIAIM.jpg

SOURCE VIAIM

PERSONNE-RESSOURCE : Qian Wang, [email protected]