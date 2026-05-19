Nouvelles fournies parVIA Rail Canada inc.
19 mai, 2026, 11:39 ET
MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) invite le public à écouter son Assemblée publique annuelle (APA) 2026 qui sera diffusée le 16 juillet 2026, à 16 h, Heure avancée de l'Est (HAE) sur sa chaîne YouTube.
Dans le cadre de la séance préenregistrée, VIA Rail fera le point auprès des Canadiens sur son rendement en 2025, ses résultats financiers, les défis rencontrés ainsi que ses principales initiatives.
La séance portera également sur les priorités de VIA Rail pour cette année, notamment la stabilisation des opérations, le renforcement de la fiabilité et la poursuite du développement d'un réseau ferroviaire de passagers moderne, sécuritaire et accessible, qui relie les Canadiens et les collectivités d'un océan à l'autre.
Les messages seront livrés par :
- Jonathan Goldbloom, président du conseil d'administration
- Mathieu Paquette, président et chef de la direction
- Carl Delisle, chef de la direction financière et technologique
Nous voulons entendre les Canadien.nes
Cette année, le public pourra une fois de plus soumettre ses questions à VIA Rail en ligne sur la page de l'Assemblée publique annuelle.
Quand : du 20 mai à 10 h 01 au 25 mai à 13 h.
Les réponses aux questions les plus fréquemment posées seront disponibles le 16 juillet sur la page de l'Assemblée publique annuelle. Certaines de ces questions seront abordées lors de la diffusion.
Détails de l'événement
Quoi : Assemblée publique annuelle 2026 de VIA Rail
Quand : Jeudi 16 juillet 2026 à 16 h (HAE)
Où : Chaîne YouTube de VIA Rail
Le rapport annuel 2025 de VIA Rail est disponible dans l'espace médias.
À propos de VIA Rail
Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2024 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site internet : https://corpo.viarail.ca/fr
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SOURCE VIA Rail Canada inc.
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