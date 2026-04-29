Une nouvelle collaboration entre la Children's Health Foundation et VIA Rail offre des voyages en train gratuits aux patients du Children's Hospital

LONDON, ON, le 29 avril 2026 /CNW/ - Un nouveau partenariat entre la Children's Health Foundation et VIA Rail Canada vise à alléger le fardeau des déplacements pour les familles de la région, afin que les enfants puissent accéder à des soins essentiels sans le stress supplémentaire lié aux coûts de transport.

Ce partenariat, une première au Canada, offrira des voyages en train gratuits aux patients traités au Children's Hospital du London Health Sciences Centre (LHSC), qui se rendent à l'hôpital ainsi qu'à d'autres centres pédiatriques spécialisés pour y recevoir des traitements.

Pour des familles comme celle de Lisa Doerksen, ce soutien allégera les déplacements que sa famille doit assumer chaque mois.



« Pouvoir prendre le train plutôt que de conduire nous donnera la tranquillité d'esprit et nous permettra d'arriver plus reposés et mieux préparés. »

Le fils de Lisa, Oakley, cinq ans, a reçu avant sa naissance un diagnostic de syndrome CODAS, une maladie rare avec un taux de survie de seulement deux pour cent. Depuis, Oakley traverse un parcours médical complexe, marqué par de multiples diagnostics et des problèmes de santé persistants. La famille, originaire de Leamington, se rend au Children's Hospital à London plusieurs fois par mois, et plus récemment, à Montréal pour des soins spécialisés.

« Les déplacements ont toujours été l'une des parties les plus difficiles des soins d'Oakley », dit Lisa. « Quand on jongle déjà avec les rendez-vous, les diagnostics et l'inconnu, le stress supplémentaire des longs trajets, des conditions météo et des coûts peut être écrasant. »

Le Children's Hospital à London est un centre de référence pédiatrique pour l'ensemble de l'Ontario, desservant un vaste bassin géographique qui comprend des collectivités comme Windsor-Essex, où de nombreuses familles doivent parcourir de longues distances pour accéder à des soins spécialisés, notamment en oncologie, en chirurgie et en gestion des maladies rares.

« Ce partenariat représente bien plus que du transport : il incarne l'accès, l'équité et la compassion », dit Tim Tribe, vice-président, Philanthropie, Children's Health Foundation. « Nous savons que lorsque les familles n'ont pas à se soucier de la façon dont elles se rendront aux soins, cela change tout. Le leadership et la générosité de VIA Rail auront un impact profond sur les familles que nous soutenons. »

Cette initiative est rendue possible grâce à un engagement de trois ans de VIA Rail, qui permettra de soutenir des familles voyageant de partout en Ontario, en levant un obstacle important à l'accès aux soins pour celles qui font déjà face à la lourdeur émotionnelle et financière de la maladie grave d'un enfant.



« Le parcours de chaque famille est différent, mais lorsqu'un enfant a besoin de soins, s'y rendre ne devrait jamais alourdir l'épreuve qu'elle porte déjà », dit Philippe Normand, vice-président, Communications et Marketing de VIA Rail. « Nous sommes fiers de nous associer à la Children's Health Foundation pour lever cet obstacle. Cela reflète ce qui nous anime chez VIA Rail : faire progresser le Canada en rapprochant les collectivités et, dans ce cas-ci, en aidant les familles à se concentrer sur ce qui compte le plus. »



Les familles pourront accéder à ce soutien par l'entremise du Paediatric Family Resource Centre du Children's Hospital, LHSC. Pour plus d'information, veuillez communiquer avec [email protected].

À propos de la Children's Health Foundation

La Children's Health Foundation, fondée en 1922, amasse des fonds pour veiller à ce que les enfants et leurs familles partout dans l'Ouest de l'Ontario reçoivent les meilleurs soins possible et le plus grand espoir possible lorsqu'ils font face à un diagnostic potentiellement mortel ou limitant. En finançant l'éducation, les équipements, les programmes et la recherche au Children's Hospital, au TVCC (anciennement Thames Valley Children's Centre) et au Children's Health Research Institute, la Children's Health Foundation assure de meilleures enfances aux enfants aux prises avec des problèmes de santé graves, ainsi que l'espoir, le soulagement et le soutien à leurs proches. Pour en savoir plus, visitez childhealth.ca.

À propos de VIA Rail Canada

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire de voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2024 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet : https://corpo.viarail.ca/fr.

SOURCE VIA Rail Canada inc.

Pour plus d'information, contactez : Celine Zadorsky, Directrice, Marketing et communications, Children's Health Foundation, (226) 504-7671, [email protected]; Équipe des relations médias de VIA Rail, [email protected]