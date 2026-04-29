LONDON, ON, le 28 avril 2026 /CNW/ - Un nouveau partenariat entre la Children's Health Foundation et VIA Rail Canada vise à alléger le fardeau des déplacements pour les familles de la région, afin que les enfants puissent accéder à des soins essentiels sans le stress supplémentaire lié aux coûts de transport.

Les représentants des médias sont invités à se joindre à nous pour cette annonce d'envergure, une première du genre au Canada. Joignez-vous à nous pour entendre le témoignage d'une famille de patients de Windsor-Essex et échanger avec des représentants de la Children's Health Foundation et de VIA Rail Canada.

Date : Mercredi 29 avril 2026



Heure : 10 h à 11 h

*Les médias sont priés d'arriver à 9 h 45.*



Lieu : 298 Walker Road, Windsor, ON, N8Y 2M9

Veuillez contacter [email protected] pour confirmer votre présence. Les médias qui ne peuvent assister à l'annonce peuvent organiser des entrevues virtuelles après l'événement en communiquant avec le contact médias.

À propos de Children's Health Foundation

La Children's Health Foundation, fondée en 1922, amasse des fonds pour veiller à ce que les enfants et leurs familles partout dans l'Ouest de l'Ontario reçoivent les meilleurs soins possibles et le plus grand espoir possible lorsqu'ils font face à un diagnostic potentiellement mortel ou limitant. En financant l'éducation, les équipements, les programmes et la recherche au Children's Hospital, au TVCC (anciennement Thames Valley Children's Centre) et au Children's Health Research Institute, la Children's Health Foundation assure de meilleures enfances aux enfants aux prises avec des problèmes de santé graves, ainsi que l'espoir, le soulagement et le soutien à leurs proches. Pour en savoir plus, visitez childhealth.ca.



À propos de VIA Rail Canada

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire de voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2024 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet : https://corpo.viarail.ca/fr.

SOURCE VIA Rail Canada inc.

Pour plus d'information, contactez : Celine Zadorsky, Directrice, Marketing et communications, Children's Health Foundation, (226) 504-7671, [email protected]; Équipe des relations médias de VIA Rail, [email protected]