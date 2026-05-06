FAITS SAILLANTS

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

Les revenus totaux ont augmenté de 36,8 millions de dollars (7,7 %) par rapport à 2024, portés par l'intérêt des voyageurs pour l'éventail d'options offertes dans le nouveau système de réservation de VIA Rail.

4,4 millions de personnes ont voyagé avec VIA Rail en 2025, maintenant les niveaux d'achalandage d'une année à l'autre.

Les 32 nouvelles rames de train destinées au corridor Québec-Windsor ont été reçues.

Des jalons importants ont été franchis dans le processus d'approvisionnement pour le parc ferroviaire pancanadien de VIA Rail.

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a maintenu un niveau d'achalandage stable en 2025, accueillant 4,4 millions de passagers au cours d'une année marquée par des défis opérationnels et d'infrastructure. Malgré ce contexte, les revenus totaux ont atteint 514,8 millions de dollars, grâce à l'attrait croissant des diverses options offertes dans le nouveau système de réservation de la Société.

« Les Canadiennes et les Canadiens comptent sur nous chaque jour, et nous savons à quel point il est important de répondre à leurs attentes », a déclaré Mathieu Paquette, président et chef de la direction par intérim. « L'année 2025 a été complexe, marquée par des contraintes d'accès au réseau et l'intégration de nouveaux trains, et nous reconnaissons que certains de ces défis ont eu une incidence sur l'expérience client. C'est pourquoi nous sommes déterminés à renforcer la fiabilité, à accroître notre rigueur opérationnelle et à offrir le niveau de service auquel les Canadiens s'attendent. »

Priorité opérationnelle et modernisation

Maintenant que la réception des 32 nouvelles rames du corridor Québec-Windsor est complétée, les équipes ont orienté leurs efforts vers la stabilisation de la performance. L'accent est mis sur le renforcement des pratiques de maintenance, une meilleure préparation avant le départ et une plus grande capacité de réaction en cas d'imprévus, avec un objectif clair : offrir le niveau de fiabilité attendu par les Canadiens.

« La modernisation de notre parc ferroviaire n'est que la première étape », a ajouté M. Paquette. « Notre priorité est désormais de faire en sorte que nos opérations reflètent tout le potentiel de ce nouvel équipement. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler : la discipline de maintenance, la préparation au départ et l'amélioration continue de nos opérations. »

Discipline financière et efficience

VIA Rail a amélioré sa performance financière cette année, couvrant 58 % de ses coûts d'exploitation grâce à ses revenus autogénérés, une étape importante sur la voie de la viabilité à long terme. La Société a également poursuivi ses initiatives en appui à l'engagement du gouvernement du Canada en faveur d'une gestion responsable des dépenses, notamment des gains d'efficacité technologique et l'utilisation stratégique de l'intelligence artificielle pour réduire la consommation de carburant.

« Le transport ferroviaire de passagers est un service public conçu pour connecter et soutenir les Canadiens d'un océan à l'autre », a déclaré Jonathan Goldbloom, président du conseil d'administration de VIA Rail. « Bien que ce service essentiel soit subventionné pour demeurer accessible à tous les citoyens, nous sommes fiers des progrès concrets que nous réalisons pour réduire notre dépendance aux fonds publics. Grâce à une saine gestion financière et à notre engagement envers l'innovation, VIA Rail s'efforce de réduire l'écart de subvention tout en offrant un service sûr, fiable, accessible et durable. »

Par l'entremise de son plan stratégique VIAction 2030, la Société poursuit l'optimisation de ses opérations, des gains d'efficience fondés sur la technologie et un renforcement de sa gouvernance afin d'assurer sa viabilité financière à long terme.

Incarner pleinement notre rôle de service ferroviaire national de passagers du Canada

Le rôle national de VIA Rail s'est affirmé davantage en 2025. Grâce à sa participation au programme de laissez-passer Un Canada fort du gouvernement du Canada, la Société a permis à des familles et à de jeunes adultes de voyager à tarif réduit à travers le pays, renforçant ainsi son rôle de lien entre les régions, d'un océan à l'autre.

M. Goldbloom souligne que, dans une année difficile pour de nombreux Canadiens, le train a continué de rapprocher les gens : « Notre service va bien au-delà du transport. Il crée des liens entre les communautés, les familles et les possibilités. »

Progrès dans le renouvellement du parc ferroviaire pancanadien

VIA Rail a également franchi des jalons importants dans l'approvisionnement de son nouveau parc ferroviaire destiné aux services longues distances, régionaux et en régions éloignées. Le processus de demande de qualifications a été complété et la demande de propositions a été lancée en 2025, faisant progresser le plus important investissement de l'histoire de la Société. Ce renouvellement est essentiel pour assurer un service moderne et fiable aux Canadiens pour les décennies à venir.

Perspectives

Malgré les défis opérationnels et externes de 2025, VIA Rail a maintenu un achalandage stable et renforcé ses revenus. La Société demeure concentrée sur l'amélioration de la fiabilité, le renforcement de la collaboration avec les chemins de fer hôtes, la stabilisation de la performance de ses nouveaux trains dans le Corridor et l'avancement d'importantes initiatives de modernisation qui définiront l'avenir du transport ferroviaire de passagers au Canada.

Le rapport annuel de VIA Rail est disponible à l'adresse suivante :

https://media.viarail.ca/fr/rapports

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire de voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2024 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet : https://www.viarail.ca/fr.

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SOURCE VIA Rail Canada inc.

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