VIA RAIL REPORTE SON ASSEMBLÉE PUBLIQUE ANNUELLE AU 25 AOÛT 2026

MONTRÉAL, le 26 juin 2026 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) reporte la diffusion de son Assemblée publique annuelle. Celle-ci sera désormais diffusée le 25 août 2026 à 16 h (HAE) sur sa chaîne YouTube.

Dans le cadre de la séance préenregistrée, VIA Rail fera le point auprès des Canadiennes et Canadiens sur son rendement en 2025, ses résultats financiers, les défis rencontrés ainsi que ses principales initiatives.

Le rapport annuel 2025 de VIA Rail est disponible sur notre site web au https://media.viarail.ca/fr/rapports

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2024 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site internet : https://corpo.viarail.ca/fr

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SOURCE VIA Rail Canada inc.

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