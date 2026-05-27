MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - VIA Rail Canada annonce aujourd'hui le retour du service de transport de vélos à bord de ses trains entre Ottawa et Québec. À compter d'aujourd'hui, les cyclistes peuvent réserver un espace vélo pour 25 $ par direction sur quatre trains sélectionnés, dans le cadre d'un déploiement progressif conçu pour assurer une expérience fluide pour les passagers dès le premier jour.

Le service est disponible sur les trains suivants :

Ottawa vers Québec : trains 26 et 28

Québec vers Ottawa : trains 33 et 35

Le retour du service de vélos à bord intervient à un moment où les Canadiens choisissent de plus en plus d'explorer leur propre pays. Alors que l'intérêt pour le tourisme intérieur atteint des niveaux records et que l'attrait pour le voyage actif et durable est en pleine croissance, VIA Rail contribue à renforcer l'offre de cyclotourisme au Canada.

« Le train et le vélo partagent quelque chose d'essentiel : tous les deux invitent à voyager autrement, à prendre le temps de découvrir ce que l'on traverse plutôt que de simplement passer, a déclaré Philippe Normand, Vice-président, Marketing et Communications de VIA Rail Canada. Au moment où les Canadiens choisissent de plus en plus d'explorer leur propre pays et où l'attrait pour le voyage actif et durable ne cesse de croître, nous sommes fiers d'offrir une façon de vivre ce pays différemment, collectivité par collectivité, paysage après paysage. »

VIA Rail suivra de près l'impact qu'aura l'introduction graduelle de ce service sur la performance opérationnelle et l'achalandage, et s'appuiera sur ces informations pour déterminer comment le service évoluera dans le temps.

Les passagers peuvent réserver un espace vélo directement lors de la réservation sur www.viarail.ca. Pour tous les détails sur le service, la réservation et les procédures d'embarquement avec un vélo, visitez : www.viarail.ca/fr/planifier/bagages/equipements-sport

CITATIONS

« Chaque option supplémentaire qui facilite l'intermodalité rend le transport collectif plus simple, plus attrayant et mieux adapté aux besoins de l'ensemble des voyageurs. Le retour des vélos à bord est une avancée positive pour l'expérience usager et pour une mobilité plus durable. »

Maggie Harvey, Directrice générale de Trajectoire Québec

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire de voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2024 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet : https://www.viarail.ca/fr.

SOURCE VIA Rail Canada inc.

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