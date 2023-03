MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est heureuse d'avoir reçu la Certification Parité Or de La Gouvernance au Féminin. Cette certification reconnaît les efforts et les accomplissements de VIA Rail dans la promotion et le soutien du développement du leadership, de l'avancement professionnel et de la représentation des femmes à tous les niveaux de l'organisation.

« À VIA Rail, nous croyons que chaque femme peut et doit avoir la possibilité de bâtir une carrière enrichissante et de s'épanouir dans son milieu de travail, a déclaré France Toulouse, Directrice principale, Centre Expertises - Expérience employé. Cette certification témoigne des actions concrètes menées par VIA Rail afin de réduire les barrières systémiques rencontrées par les femmes au travail, afin de leur permettre de prendre la place qu'elles méritent au sein de l'organisation. Elle nous encourage aussi à poursuivre nos efforts pour assurer en tout temps un environnement de travail égalitaire et inclusif. »

C'est la quatrième fois que VIA Rail reçoit une Certification Parité de La Gouvernance au Féminin, avec des certifications Argent en 2018 et 2020, et une certification Or en 2019. La Société atteint actuellement la parité au sein de son conseil d'administration, qui est composé de cinq femmes et de cinq hommes, et le reste de l'organisation est sur la bonne voie : 32 % des gestionnaires et 37 % des non-gestionnaires sont des femmes.

La Certification Parité de La Gouvernance au Féminin est décernée annuellement. C'est un outil qui permet aux entreprises de plus de 400 employés d'évaluer leur position en ce qui concerne la parité hommes-femmes et de mesurer les progrès accomplis. Plus de 75 critères sont pris en compte pour l'évaluation.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

