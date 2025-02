MONTRÉAL, le 28 févr. 2025 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a lancé cet après-midi une demande de qualification (DDQ) afin de trouver un partenaire de co-développement pour son projet de pôle d'échanges multimodal à Dorval.

En lançant cette DDQ, VIA Rail cherche à répondre à deux besoins. Tout d'abord, des investissements dans la gare de Dorval sont nécessaires pour continuer d'offrir aux passagers des installations qui répondent à leurs besoins.

Ces investissements sont également une occasion pour VIA Rail d'aller de l'avant avec la prochaine phase d'un projet visant à favoriser une meilleure intégration de ses opérations et des services de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal, en un seul endroit, afin d'offrir aux passagers une expérience plus fluide.

Dans le cadre de son plan stratégique VIAction 2030, VIA Rail souhaite devenir un leader de mobilité intégrée. Ce projet s'inscrit dans cette ambition en ayant pour objectif l'intégration des différents transporteurs de la région métropolitaine sur un même site dans l'ouest de l'île de Montréal.

Dans le cadre de ce projet, VIA Rail collaborera étroitement avec l'ARTM afin de s'assurer que le développement de cette gare se fasse au bénéfice de tout l'écosystème de transport en commun de la grande région de Montréal.

Les partenaires intéressés ont jusqu'au 9 mai 2025 pour soumettre leur intérêt pour participer à cette DDQ.

