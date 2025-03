WINNIPEG, MB, le 3 mars 2025 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est fière d'annoncer le lancement de son Programme d'apprentissage pour mécaniciens et mécaniciennes de locomotive dans le nord du Manitoba. Cette initiative offre une occasion unique aux personnes de la région de démarrer une carrière enrichissante dans l'industrie ferroviaire. Alors que VIA Rail poursuit ses efforts de modernisation à long terme, notamment par l'acquisition d'un nouveau parc ferroviaire pour ses liaisons longues distances, régionales et éloignées, ce programme vise à assurer la relève et à maintenir des services ferroviaires de qualité reliant les collectivités canadiennes.

Une vision tournée vers l'avenir et une carrière sur les rails

D'une durée de 24 mois et entièrement rémunéré, ce programme de formation s'adresse à une diversité de candidat.es, notamment ceux et celles en transition de carrière ou à la recherche d'un emploi stable et valorisant dans un secteur essentiel du transport. Par cette initiative, VIA Rail investit non seulement dans le développement de sa main-d'œuvre, mais aussi dans la croissance des communautés locales, notamment celles de Thompson, Gillam et The Pas, ainsi que des communautés autochtones de la région.

Les avantages du programme :

Apprentissage rémunéré de 24 mois : Les participant.es suivront une formation tout en étant salariés, dès septembre 2025.

Les participant.es suivront une formation tout en étant salariés, dès septembre 2025. Emploi stable et sécurité d'emploi : Après la formation, les diplômé.es auront l'occasion de poursuivre leur carrière avec VIA Rail.

Après la formation, les diplômé.es auront l'occasion de poursuivre leur carrière avec VIA Rail. Formation dans le nord du Manitoba : Formation offerte à Thompson , avec des stages pratiques à The Pas et Gillam .

Formation offerte à , avec des stages pratiques à et . Valorisation de la diversité et de l'inclusion : VIA Rail encourage vivement les candidatures de personnes issues de tous horizons, notamment des communautés autochtones et du Nord du Manitoba .

Séances d'information pour les personnes intéressées

Afin d'aider les candidat.es potentiels à mieux comprendre le programme, VIA Rail tiendra des séances d'information en personne à Winnipeg et Thompson, au Manitoba :

Winnipeg : 5 et 6 mars, à la gare de VIA Rail, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h (123 Main Street, Winnipeg )

5 et 6 mars, à la gare de VIA Rail, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h (123 Main Street, ) Thompson : 20 mars, à l'hôtel Best Western Hotel & Suites de 10 h à 16 h (205 Mystery Lake Road, Thompson )

Ces rencontres permettront d'en apprendre davantage sur le processus de formation, les perspectives de carrière et le rôle des mécaniciens de locomotive chez VIA Rail. Des représentants de l'entreprise seront sur place pour répondre aux questions et accompagner les candidats dans leur démarche d'inscription.

Comment postuler

Les candidatures pour la cohorte de septembre 2025 ouvriront le 3 mars 2025. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur demande en ligne à l'adresse carrieres.viarail.ca jusqu'au 4 avril 2025.

Pour plus de renseignements sur le programme, les critères d'admissibilité et le processus d'inscription, consultez corpo.viarail.ca/paml.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné dix prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

