TORONTO, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, VIA Rail inaugure les travaux de construction de son Centre de maintenance de Toronto (CMT). Cette transformation majeure permettra la construction d'une installation à la fine pointe de la technologie pour l'entretien de la nouvelle flotte de 32 trains de VIA Rail dans le corridor Québec-Windsor et il s'agit d'un des piliers importants de la modernisation de VIA Rail qui vise à transformer la façon dont les Canadiens se déplacent, de la réservation jusqu'à la destination.

« Ce centre de maintenance plus moderne nous appuiera dans notre mission d'offrir aux voyageurs une expérience de voyage plus agréable et de mieux connecter les collectivités canadiennes », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail. « Il donnera également accès à nos employés à de l'équipement plus moderne et aux outils nécessaires pour entretenir la flotte selon les normes d'excellence de VIA Rail. »

La modernisation du Centre de maintenance de Toronto de VIA Rail assurera la pérennité de l'investissement dans la nouvelle flotte en augmentant sa longévité. Le système innovant de mesure de l'équipement des véhicules permettra à VIA Rail d'améliorer la maintenance proactive à l'aide d'un système de détection précoce, assurant que tout problème pourra être traité rapidement, en toute sécurité et sans temps d'arrêt prolongé.

« Cette étape charnière de notre processus de modernisation permettra à VIA Rail d'entretenir les 32 trains de sa nouvelle flotte, qui offriront une expérience de voyage inégalée à nos passagers dans le corridor Québec-Windsor », a expliqué Bruno Cacciola, chef de la direction, Transformation des affaires.

S'inscrivant dans la vision de VIA Rail d'avoir un impact positif sur les collectivités que nous desservons, les travaux seront menés par Buttcon Limited, une entreprise de construction dont le siège social est situé à Woodbridge, en Ontario, et créeront jusqu'à 475 emplois locaux dans l'industrie des métiers spécialisés et de la construction d'ici à la complétion en 2026.

Les travaux comprennent :

La démolition d'une partie de la structure existante du bâtiment et la construction d'installations de pointe;

La construction d'une nouvelle annexe, l'enlèvement et le remplacement des voies;

Ainsi que l'ajout d'une installation autonome de tournage de roues, et des améliorations essentielles de l'infrastructure dans l'ensemble de la cour d'entretien.

Le financement de la modernisation des centres de maintenance de VIA Rail, la mise en œuvre et l'intégration de divers systèmes de technologie de l'information (TI) ainsi que la transformation des processus d'entretien font tous partie du financement du programme de remplacement du parc de VIA Rail prévu dans le budget fédéral de 2018.

Cliquez ici pour obtenir la trousse média de l'annonce.

Cliquez ici pour visiter la page web dédiée à la modernisation du Centre de Maintenance à Toronto de VIA Rail.

CITATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

« Le transport ferroviaire voyageur est un élément important de l'histoire du Canada, et VIA Rail a joué un rôle essentiel dans cette histoire. Notre gouvernement s'est engagé à assurer un avenir prometteur au transport ferroviaire de passagers. C'est pourquoi nous avons fait un investissement important pour remplacer la flotte de VIA Rail dans le corridor Québec-Windsor. Je suis heureux que ces travaux de modernisation des installations permettent d'assurer la maintenance et l'entretien de la nouvelle flotte de VIA Rail au plus haut niveau possible. Il s'agit d'un excellent exemple de l'engagement à long terme de notre gouvernement à soutenir le transport ferroviaire voyageur. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Buttcon est très heureuse de participer à ce projet », s'est réjoui Peter Di Gaetano, président et chef de la direction de Buttcon Limited. « Ce moment souligne le succès de notre collaboration avec VIA Rail et témoigne du dévouement inébranlable et de l'ingéniosité de chaque membre de l'équipe. Nous avons la ferme intention de surpasser les normes de l'industrie et de transcender les pratiques de construction conventionnelles, afin d'assurer une exécution fluide du projet de modernisation du Centre de maintenance de Toronto. Nous nous engageons ensemble dans cette démarche de transformation, guidés par l'innovation, la collaboration, la communication et l'échange d'expertise. »

Peter Di Gaetano

Président et chef de la direction de Buttcon Limited

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné dix prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

