MONTRÉAL, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est fière d'annoncer que sa gare d'Ottawa a obtenu la certification LEED® v4.1 au niveau Or pour les bâtiments existants dans la catégorie Exploitation et entretien. Il s'agit du deuxième plus haut niveau accordé par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

La gare d'Ottawa, bâtiment patrimonial et gare emblématique de VIA Rail, a fait l'objet d'importantes rénovations de 2016 à 2019 afin d'améliorer sa performance environnementale et son accessibilité. Son parcours vers la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a débuté lors de ce projet de transformation avec l'identification de mesures d'efficacité et la volonté de VIA Rail de s'inscrire auprès du CBDCa. Ce rigoureux processus d'accréditation, qui a officiellement démarré au début de 2019 et s'est conclu en 2020, a valu à la Société sa toute première certification LEED. Cet accomplissement témoigne de l'ambition de VIA Rail d'accroître la durabilité et la connectivité au Canada.

« L'obtention de la certification LEED® v4.1 est une réalisation importante pour VIA Rail et source de beaucoup de fierté. Non seulement nous nous sommes rapprochés de notre objectif de construction écoresponsable, mais nous avons aussi concrétisé la poursuite de notre engagement à créer des gares et des centres de maintenance plus durables et accessibles », déclare Dominique Lemay, chef de l'exploitation. « Le processus de certification nous a permis d'identifier plusieurs opportunités d'améliorer l'efficacité des opérations de la gare, et ainsi adopter des changements dans nos processus et pratiques de gestion des bâtiments. Ultimement, notre objectif chez VIA Rail n'est pas seulement d'améliorer l'expérience de voyage, mais de toujours aller plus loin ensemble. Et c'est en modernisant nos infrastructures et nos services, et en les rendant plus verts, que nous amènerons les Canadiens vers un avenir plus durable. »

Mesure de performance rigoureuse

VIA Rail a affiché une performance supérieure dans les principaux aspects d'évaluation, dont la consommation d'énergie et d'eau, le contrôle des déchets et l'expérience humaine, ce qui lui a valu un score de 68 points LEED et l'obtention du niveau or. La Société a aussi intégré des principes de bâtiment vert dans le cadre de son projet de réfection de l'aile Est de la gare d'Ottawa.

La certification LEED est un système de notation des bâtiments verts reconnu dans le monde et régi au Canada par le CBDCa. Dédié à l'exploitation et à l'entretien de bâtiments existants, le système de notation LEED v4.1 reconnaît l'excellence en matière de gestion et de performance énergétique et environnementale.

Intégrer des pratiques durables

Cette accréditation renforce l'engagement de VIA Rail à moderniser le service ferroviaire voyageur au Canada, tout en contribuant à un avenir plus durable et sobre en carbone. Dans le cadre de son programme de modernisation, c'est avec fierté que la Société poursuit ses objectifs ambitieux en matière de développement durable, notamment par la réduction des impacts environnementaux de sa flotte et de ses bâtiments.

VIA Rail travaille d'ailleurs sur la modernisation d'autres bâtiments et gares, y compris celle de Winnipeg qui détient la certification BOMA BEST de niveau « certifié » depuis 2019 et pour laquelle elle a récemment entamé un processus de certification LEED. Ainsi, la Société continue de prioriser l'accessibilité et la durabilité, et vise à offrir à tous les passagers une expérience de voyage améliorée et plus verte.

