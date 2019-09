VIA Rail : meilleur achalandage en dix ans pour le long week-end de la fête du Travail

FAITS SAILLANTS

Pour la période du jeudi 29 août au mardi 3 septembre 2019

Réseau pancanadien de VIA Rail

Jour le plus achalandé : le vendredi 30 août

Destinations les plus populaires: Toronto , Montréal et Ottawa

, Montréal et Hausse de l'achalandage de l'ordre de 3,8 % par rapport au même long week-end de l'année dernière

Corridor Québec-Windsor

83 579 passagers: augmentation de 4,4 % comparativement à 2018

MONTRÉAL, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) enregistre le long week-end de la fête du Travail le plus achalandé des 10 dernières années avec 88 567 passagers qui ont voyagé à travers le réseau pancanadien. L'achalandage a augmenté de 3,8 % comparativement à la même période l'année dernière et de 31 % par rapport au même long week-end il y a cinq ans.

Sur cette période de six jours, les trains de VIA Rail ont couvert une distance totale de 32 millions de kilomètres. Le vendredi 30 août a été le jour le plus achalandé avec 18 952 passagers qui se sont déplacés à travers le pays.

« Quelle meilleure façon de célébrer la fin de l'été que d'enregistrer d'excellents résultats d'achalandage pour ce long week-end de la fête du Travail, » déclare Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail. « Juste avant la rentrée, cette longue fin de semaine a été une occasion privilégiée pour tous nos passagers de visiter famille et amis et de découvrir de nouveaux paysages sans les aléas du trafic. La confiance soutenue de nos clients en l'expérience sécuritaire, durable, facile et agréable que nous offrons démontre, une fois de plus, que nous sommes sur la bonne voie. Alors que nous sommes tournés vers l'avenir, leurs besoins et leurs attentes alimentent nos activités quotidiennes et nos projets de modernisation. En outre, nos employés sont au cœur des ces résultats positifs. Leur professionalisme et leur dévotion sont la raison pour laquelle de plus de Canadiens décident de prendre la voie qu'on aime. »

Alors que l'été s'achève, les familles continuent de profiter de la promotion à ne pas manquer « Enfants @ 15 $ ». En effet, VIA Rail note une augmentation de 14,8 % du nombre d'enfants pour ce long week-end par rapport à 2018. Et il n'est pas trop tard pour organiser un dernier voyage estival avec eux car cette offre leur permettant de voyager à travers le réseau pour 15 $* se poursuit jusqu'au 15 septembre.

*Certaines conditions s'appliquent. Pour tous les détails, visitez notre site web.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

Suivez VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Facebook viarailcanada

Instagram @viarailcanada

VIA : Le Blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Renseignements: Marie-Anna Murat, Media Relations, VIA Rail Canada, 1 877 393-8787, medias@viarail.ca

Related Links

http://www.viarail.ca/