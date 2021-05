VIA Rail en 2020 : résilience, gestion de crise et emphase sur la modernisation

POINTS SAILLANTS DU RAPPORT ANNUEL

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 :

Réduction de 77 % de l'achalandage en 2020 par rapport à 2019

Diminution de 21,2 % des charges d'exploitation

Maintien des services essentiels durant la pandémie

Adoption en continu de mesures de prévention en lien avec la pandémie

Progression soutenue du programme de modernisation de VIA Rail

MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Après une année des plus éprouvantes, VIA Rail Canada (VIA Rail) fait le point, dans son rapport annuel 2020, sur les défis uniques qu'elle a surmontés et sur sa réaction posée et efficace devant les blocus ferroviaires et la pandémie de COVID-19, qui ont fortement perturbé ses opérations. VIA Rail a enregistré en 2020 une baisse de 77 % de son achalandage, et de 80 % de ses produits voyageurs comparativement à 2019.

« Durant la dernière année, VIA Rail a surmonté plus de défis que dans ses 43 années d'existence. Nous avons modifié nos opérations, procédures et processus pour pallier deux crises successives, sans cesser d'offrir aux Canadiens des services essentiels et d'exploiter notre service ferroviaire voyageur national. Nous tenons d'ailleurs à remercier le gouvernement du Canada pour son appui et ses conseils durant cette période tumultueuse. Malgré le blocus ferroviaire et la pandémie, la confiance des passagers à l'égard de nos services et de nos mesures n'a jamais faibli, ce qui montre bien l'importance des services ferroviaires voyageurs. Tout en continuant de composer avec la COVID-19, nous avons l'intention de raffermir l'assurance de la population en lui proposant une voie sécuritaire, accessible, durable et agréable pour voyager. C'est ce qui distingue l'expérience VIA Rail, et nous sommes impatients d'accueillir de plus en plus de passagers à bord de nos trains dès que la situation le permettra », indique Françoise Bertrand, présidente du Conseil d'administration.

Adapter les services tout en veillant à la santé et à la sécurité de tous

L'année 2020 a été marquée par l'adaptation continue de nos services. Au mois de février, le blocus a forcé VIA Rail à suspendre la plupart de ses opérations, après quoi la Société a continué d'ajuster ses services au fil de l'évolution de la pandémie, en s'efforçant de maintenir des services essentiels. Durant cette période, elle a suivi les directives et les recommandations des autorités de santé publique; déjà en mars, elle prenait des mesures préventives, réduisant notamment la capacité à bord de ses trains afin de préserver la santé et la sécurité de ses passagers et de son personnel.

« En 2020, les équipes à travers l'organisation ont dû s'adapter rapidement à une situation qui ne cessait d'évoluer », rapporte Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. « Qu'on parle d'horaires ou de mesures liées à la COVID-19, la santé et la sécurité de tous ont toujours primé dans nos décisions. Même si nous avons dû réduire temporairement la taille de notre effectif vu la situation, je tiens à remercier les membres de notre personnel qui offrent un service irréprochable depuis le début de la pandémie, que ce soit dans les gares, à bord des trains, dans les centres de maintenance ou dans les bureaux. Si les Canadiens continuent de choisir la voie qu'on aime en ces temps inédits, c'est grâce à leur dévouement et à leur agilité ».

En raison de la pandémie, VIA Rail a dû interrompre certaines liaisons, et elle est consciente que les options de transport sont devenues plus limitées dans quelques régions du pays. La Société continuera de modifier ses opérations selon l'évolution de la crise sanitaire, et compte rétablir les services d'un bout à l'autre du pays dès que la situation le permettra.

Gérer les répercussions financières de la COVID-19

VIA Rail a pris des mesures pour assurer la saine gestion de ses opérations et des fonds publics qui lui sont versés par le gouvernement du Canada. Elle a notamment réduit une partie de ses charges d'exploitation, proportionnellement au niveau d'activité, et procédé à des mises à pied temporaires. C'est pourquoi elle a enregistré en 2020 une diminution de 21,2 % de ses charges d'exploitation. d'exploitation.

Agir aujourd'hui pour demain

Malgré les difficultés qu'elle a vécues en 2020, VIA Rail a poursuivi la mise en œuvre de son plan stratégique 2020-2025, qui établit les valeurs et les priorités permettant de constituer un service ferroviaire moderne, accessible et durable pour les voyageurs. La Société a aussi examiné et mis à jour sa stratégie de durabilité, qui mise sur de nouvelles approches et initiatives pour réduire l'impact de VIA Rail sur l'environnement, valoriser son rôle de fournisseur de service de transport responsable et créer de la valeur durable pour la société canadienne.

« En tant que service ferroviaire voyageur national, notre responsabilité va bien au-delà d'offrir un moyen de transport à la population canadienne. Nous voulons améliorer la vie des gens autour de nous en agissant aujourd'hui pour un avenir meilleur. L'année 2020 a été une année charnière pour VIA Rail : nous avons effectué le travail fondamental qui nous permettra d'intégrer, à partir de maintenant, des principes de durabilité dans toutes nos opérations. Les défis que nous avons surmontés cette année n'ont fait que réaffirmer notre volonté d'aider à rendre le Canada plus durable et plus interconnecté », fait valoir Ben Marc Diendéré, chef, Affaires publiques et communications.

Continuer à améliorer l'expérience de voyage de nos passagers en situation de handicap fut aussi au cœur de nos priorités en 2020. En effet, VIA Rail a franchi des étapes importantes vers l'accessibilité en publiant sa première politique d'accessibilité universelle et en concrétisant 18 projets dans le cadre de son plan triennal et du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées de l'Office des transports du Canada (OTC), entré en vigueur en juin dernier.

Fournir un service ferroviaire moderne aux voyageurs canadiens

« La modernisation est l'une des voies qui nous permettront de continuer d'avancer, ensemble. L'an dernier, nous avons bien vu les limites de l'actuel réseau de transport du pays. C'est pourquoi nous avons poursuivi nos principaux projets de modernisation, qui aideront à faire du Canada un pays plus interrelié et moderne, tout en donnant à VIA Rail les moyens de mieux servir les passagers d'aujourd'hui et de demain. D'autant plus que ces projets permettront non seulement de contribuer à jouer un rôle primordial dans la lutte aux changements climatiques, mais aussi de répondre aux besoins changeants d'une population de plus en plus mobile. Avec le renouvellement de la flotte vieillissante, la mise en service de trains à la fine pointe de la technologie dans le Corridor dès 2022, et bien sûr, notre projet de train à grande fréquence, nous parviendrons à convaincre de plus en plus de Canadiens que VIA Rail est la voie sensée pour voyager. Et quand nous regardons vers l'avenir, notre volonté de transformer les services ferroviaires voyageurs est plus forte que jamais. Nous sommes impatients de dévoiler ce dont sera fait l'avenir de la mobilité durable », conclut Cynthia Garneau.

Consulter le rapport annuel de VIA Rail :

https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/Rapport_annuel_2020_FR.pdf

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

Twitter : @VIA_Rail

Facebook : viarailcanada

Instagram : @viarailcanada

VIA : le blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Renseignements: Source : Ben Marc Diendéré, chef, Affaires publiques et communications, VIA Rail Canada; Relations avec les médias, VIA Rail Canada, 1 877 393-8787, [email protected]

Liens connexes

http://www.viarail.ca/