MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) annonce aujourd'hui un partenariat avec le Jane Goodall Institute of Canada ainsi que son engagement à titre de commanditaire du Jane Goodall Hike for Hope, une nouvelle initiative nationale invitant les Canadien.nes à passer à l'action pour l'environnement.

À l'occasion du Jour de la Terre, cette annonce met en lumière une réalité simple : lorsque les gestes individuels se multiplient, ils contribuent à un changement collectif réel.

Tout au long de sa vie, Jane Goodall a incarné cette idée. Parmi ses choix, elle privilégiait le train lors de ses déplacements, notamment lors de ses visites au Canada -- et VIA Rail a eu l'honneur de l'accueillir à bord de ses trains à plusieurs reprises.

Ce partenariat prend aussi forme concrètement à travers le soutien de VIA Rail au Hike for Hope, une nouvelle initiative qui invite les Canadien.nes à sortir, se reconnecter à la nature et mobiliser leur communauté autour d'objectifs environnementaux.

Avec un réseau reliant plus de 400 collectivités à travers le pays, VIA Rail permet également d'accéder à de nombreux espaces naturels, facilitant le passage du train… au sentier.

« Ce partenariat reflète une conviction simple : les choix que nous faisons au quotidien comptent », déclare Philippe Normand, vice-président, Communications et Marketing à VIA Rail. « En offrant une option de transport plus durable, nous souhaitons permettre à davantage de Canadien.nes de poser un geste concret pour la planète. »

Cette conviction se traduit chez VIA Rail par des efforts continus pour rendre ses opérations plus durables. Depuis 2021, l'entreprise met en œuvre un plan de développement durable visant à réduire son empreinte environnementale, à améliorer l'efficacité de ses pratiques et à renforcer son rôle de fournisseur de transport responsable. Le transport ferroviaire de passagers demeure par ailleurs l'un des modes de déplacement les plus écologiques, contribuant à réduire l'incidence du secteur des transports sur les changements climatiques.

Pour le Jane Goodall Institute of Canada, ce partenariat s'inscrit dans le message de Jane Goodall. Comme le souligne Bella Lam, présidente et cheffe de la direction, « l'héritage de Jane Goodall nous invite à agir : chaque action a un impact. Ce partenariat contribue à faire vivre cette vision en encourageant des choix responsables, accessibles et ancrés dans le quotidien -- que ce soit en prenant le train ou en posant des gestes concrets pour la planète ».

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire de voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2024 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet : https://corpo.viarail.ca/fr.

À propos du Jane Goodall Institute of Canada

Le Jane Goodall Institute of Canada amplifie et déploie à plus grande échelle des actions portées par les communautés afin de créer un monde où les animaux, les humains et l'environnement s'épanouissent ensemble. L'organisation favorise le rapprochement entre la science et les savoirs traditionnels, appuie des initiatives communautaires et accompagne la relève en environnement.

En plus de son travail auprès des jeunes au Canada, le Jane Goodall Institute of Canada poursuit la mission de la Dre Jane Goodall en soutenant des initiatives de conservation menées par les communautés en Afrique et en offrant des soins essentiels aux chimpanzés secourus et à d'autres espèces sauvages au sanctuaire de Tchimpounga, en République du Congo.

Ancré dans la conviction de la Dre Goodall qu'il est impossible de protéger la faune sans améliorer les conditions de vie des populations qui partagent son habitat -- une réalité reconnue depuis longtemps par les peuples autochtones à travers le monde -- le Jane Goodall Institute of Canada collabore avec des communautés qui mènent des efforts de conservation sur leurs propres territoires. Fidèle à son message d'espoir par l'action, l'Institut encourage chacun à reconnaître son pouvoir d'agir et à faire une différence.

janegoodall.ca (le site est en anglais seulement)

À propos du Hike for Hope

Le Jane Goodall Hike for Hope est un événement national qui permet aux Canadien.nes de se reconnecter à la nature dans leur propre communauté, tout en soutenant les efforts essentiels de conservation du Jane Goodall Institute of Canada.

La toute première édition aura lieu les 3 et 4 octobre 2026 -- marquant un an depuis le décès de Jane Goodall, qui laisse derrière elle un héritage d'espoir en action.

Avec le Jane Goodall Hike for Hope, les Canadien.nes sont invité.es à enfiler leurs chaussures, sortir en plein air et amasser des fonds afin que le travail que la Dre Jane a porté puisse se poursuivre pour les générations à venir.

hikeforhope.ca (le site est en anglais seulement)

SOURCE VIA Rail Canada inc.

Information: [email protected]