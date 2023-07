LONDON, ON, le 11 juill. 2023 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) annonce aujourd'hui un investissement de plus de 25 millions de dollars dans la modernisation de la gare de London, en Ontario. Une fois terminés en 2025, ces travaux feront de la gare - l'une des plus achalandées du réseau de VIA Rail - une gare plus confortable, plus accessible et plus fonctionnelle, et amélioreront l'expérience des voyageurs à London.

« À VIA Rail, nous continuons de transformer la façon dont les Canadiens voyagent, de la réservation jusqu'à la destination, y compris dans nos gares », a déclaré Rita Toporowski, chef de la direction, Clientèle pour VIA Rail. « Les investissements dans cette gare nous permettront d'améliorer l'expérience des clients à London et de démontrer l'engagement de VIA Rail à continuer d'être un partenaire clé de la communauté de London », ajoute-t-elle.

En améliorant ses installations et en mettant l'accent sur l'embauche d'entrepreneurs locaux pour les rénovations, VIA Rail entend contribuer au développement économique de la région. De plus, la modernisation de la gare créera des opportunités pour l'immobilier commercial et les entreprises locales.

Une fois les travaux terminés, VIA Rail aura investi plus de 25 millions de dollars dans les améliorations.

La nature des travaux à la gare varie, allant des travaux de génie civil, de structure, de mécanique et d'électricité à la modernisation et à la remise en état des systèmes et des services de base du bâtiment. Le projet se déroule en quatre phases :

Phase I - Améliorations structurelles et civiles (déjà réalisées)

Phase II - Remise en état de l'enveloppe du bâtiment (déjà réalisée)

Phase III - Remplacement du quai des voyageurs (contrat à attribuer à l'été 2023)

Phase IV - Remise en état de l'intérieur et des services de l'immeuble de base (contrat à attribuer à l'automne 2023)

En plus de rendre l'expérience des clients plus confortable, ces investissements permettront de faire de la gare de London un lieu plus durable et plus accessible. Les nouveaux quais seront en effet conformes aux normes d'accessibilité les plus récentes, et de nouvelles portes et de nouveaux chemins permettant une accessibilité totale au bâtiment ont déjà été aménagés au cours de la phase I des travaux de construction. Les rénovations sont également conformes aux initiatives du gouvernement fédéral, telles que la Stratégie pour un gouvernement vert et l'Examen horizontal des immobilisations.

VIA Rail poursuit avec détermination ses efforts de modernisation et, en plus de l'amélioration des gares, a inauguré hier les travaux de construction de son Centre de maintenance de Toronto (CMT). Le CMT sera le port d'attache pour l'entretien de la nouvelle flotte de VIA Rail qui desservira le corridor Québec-Windsor.

Citations additionnelles :

« Notre gouvernement s'est engagé envers le service ferroviaire pour les passagers. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les gens de London. En plus de contribuer à une meilleure expérience, cela créera des emplois bien rémunérés dans la région et fera en sorte que plus de gens choisissent le train, qui est une option plus verte.»

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les améliorations annoncées aujourd'hui constituent un ajout bienvenu à la gare VIA Rail de London. En particulier, les nouveaux quais offriront une meilleure expérience aux voyageurs et le fait qu'ils seront entièrement accessibles est également important. Je tiens à remercier VIA et à saluer les efforts continus déployés pour améliorer son service ferroviaire à London. »

Peter Fragiskatos

Secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député de London-Centre-Nord

« London est une communauté en pleine croissance, et il est important que VIA Rail grandisse avec nous. Les améliorations annoncées aujourd'hui constituent un investissement clé pour répondre à nos besoins changeants en matière de transport. Elles permettront de moderniser le transport ferroviaire voyageur à London et de rendre l'expérience plus accessible et plus efficace pour les voyageurs de notre ville. »

Arielle Kayabaga

Députée de London-Ouest

« La modernisation de la gare de VIA profitera grandement à London et à sa région. Alors que la demande locale de services ferroviaires voyageurs ne cesse de croître, les améliorations annoncées aujourd'hui contribueront à faire du transport ferroviaire de passagers à destination et en provenance de London une alternative attrayante pour des milliers de personnes dans la région de London. »

Josh Morgan

Maire de London

