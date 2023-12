MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a récemment atteint sa 100 000e réservation avec son nouveau système de réservation, qui offre aux passagers un processus de réservation facile et intuitif ainsi qu'un large éventail de nouvelles fonctionnalités.

La portée de ce projet de modernisation clé va bien au-delà de la mise à jour d'un système de réservation, car la Société a complètement remplacé la plateforme de réservation et a procédé à une refonte complète de toutes les infrastructures et de tous les systèmes reliés (comme le programme de fidélisation et les systèmes de point de vente) ainsi qu'à l'intégration aux autres systèmes existants. VIA Rail est heureuse d'annoncer que malgré la complexité et l'ampleur de cette initiative, il n'y a eu que très peu de perturbations pour ses passagers. Tout problème soulevé a été traité rapidement et VIA Rail continue de suivre de près le comportement du système.

« Ce nouveau système de réservation, conçu en pensant à nos clients, est un élément crucial de notre transformation », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction. « L'année 2023 est déterminante pour nous tous à VIA Rail avec la concrétisation de divers projets de modernisation et, avec la mise en œuvre de cette initiative de portée nationale, nous jetons les bases du parcours client de demain, pour une expérience améliorée. »

Avec ce nouveau système, nos passagers pourront profiter, entre autres :

D'une plus grande autonomie et d'un processus de réservation en ligne simplifié pour un plus grand nombre de besoins (besoins spécifiques, animaux de compagnie et d'assistance);

D'une expérience pleinement conviviale sur tous les appareils;

De modifications et de surclassements de réservations autonomes;

De la sélection autonome des sièges dans le Corridor.

Le transport ferroviaire de passagers est résolument tourné vers l'avenir. C'est pourquoi ce nouveau système de réservation a également été développé dans une optique de durabilité organisationnelle et est conçu pour évoluer au fil du temps afin que VIA Rail puisse rester en phase avec l'évolution des besoins et des attentes des passagers actuels et futurs.

Pour plus d'information sur le nouveau système de réservation de VIA Rail, nous vous invitons à consulter notre site web.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné dix prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr .

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Renseignements: [email protected]