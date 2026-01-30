VANCOUVER, BC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a accueilli Fresh Tracks Canada, un important voyagiste canadien, à titre de nouveau locataire à la gare Pacific Central de Vancouver pour une période de 10 ans. L'arrivée de Fresh Tracks et d'environ 75 de ses employés marque une nouvelle étape dans l'évolution des principaux pôles de transport de VIA Rail, qui se transforment progressivement en destinations communautaires dynamiques.

« L'accueil de Fresh Tracks Canada au sein de notre gare historique témoigne du succès des investissements de VIA Rail visant à transformer la gare Pacific Central en un lieu plus accessible et accueillant pour les partenaires et les entreprises locales », a déclaré Mathieu Paquette, dirigeant principal à VIA Rail. « Nous sommes heureux de collaborer avec des partenaires comme Fresh Tracks, qui partagent notre conviction que les gares sont bien plus que de simples points de transit : ce sont de véritables pôles de connectivité et d'activité économique. »

En établissant ses bureaux à la gare Pacific Central, Fresh Tracks permet à ce lieu patrimonial de plus de 100 ans de renouveler sa façon de servir la région. Désignée gare ferroviaire patrimoniale en 1991, la gare a conservé son architecture néoclassique d'inspiration revivaliste datant de 1919, tout en intégrant des commodités modernes comme des services de restauration, des commerces et d'autres services. Point terminal de lignes ferroviaires emblématiques telles que Le Canadien et Amtrak Cascades, la gare demeure une porte d'entrée multimodale essentielle pour l'Ouest canadien.

Cette annonce s'inscrit dans la poursuite des investissements de VIA Rail dans son réseau pancanadien de gares patrimoniales, conformément aux engagements de son plan VIAction 2030. À elle seule, la gare Pacific Central a bénéficié de plus de 8 millions de dollars en améliorations au cours des deux dernières années, notamment au niveau des systèmes CVCA, des structures, des systèmes et contrôles automatisés du bâtiment, ainsi que de la modernisation des espaces de bureaux. Des travaux similaires sont également en cours dans plusieurs autres gares patrimoniales de VIA Rail, avec un objectif commun : améliorer l'accessibilité, le confort et le dynamisme, tant pour les voyageurs que pour les communautés locales.

« L'ouverture de nos espaces à des partenaires comme Fresh Tracks correspond pleinement à la vision que nous avions pour le prochain chapitre de la gare Pacific Central », a déclaré Shant Demirdjian, gestionnaire, Location et immobilier chez VIA Rail. « Au‑delà de l'occupation des espaces de bureaux, nous cherchons à créer un éventail de services et d'expériences qui rendent la gare plus accueillante au quotidien. Nous avons hâte d'accueillir d'autres partenaires qui contribueront à établir une présence durable et positive de la gare au sein de la collectivité. »

Ces investissements illustrent la volonté de VIA Rail de préserver le patrimoine ferroviaire canadien en prenant soin de ses gares historiques, tout en les transformant en portes d'entrée modernes qui favorisent le rapprochement des collectivités et rassemblerons les Canadiens pour les générations à venir.

