OTTAWA, ON, le 3 déc. 2025 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a accueilli aujourd'hui des élus, des partenaires et des membres de son comité consultatif en accessibilité à sa gare d'Ottawa à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées et du dévoilement de son Plan d'accessibilité 2026-2029, récemment soumis au gouvernement du Canada.

Pour VIA Rail, l'accessibilité n'est pas seulement un objectif, c'est une valeur fondamentale qui guide ses décisions, la conception de ses services, et la manière dont ses équipes accueillent et soutiennent ses passagers et ses employés. Depuis plusieurs années, la Société travaille étroitement avec des experts, des organisations spécialisées et des personnes en situation de handicap pour rendre son réseau, ses outils numériques et son milieu de travail toujours plus inclusifs.

« En tant que seul transporteur ferroviaire national de voyageurs au pays, nous avons la responsabilité de rendre le transport accessible au plus grand nombre », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail. « Grâce à un soutien fédéral sans précédent et à l'apport de nos partenaires en accessibilité, nous offrons une expérience de voyage qui élimine les obstacles et élargit la mobilité pour tous les Canadiens. »

Le Plan d'accessibilité 2026-2029 reflète cette ambition et s'articule autour de priorités renforcées :

Intégrer l'accessibilité dès la conception de tous les projets majeurs, notamment dans les services numériques, les procédures internes et les environnements de travail;

de tous les projets majeurs, notamment dans les services numériques, les procédures internes et les environnements de travail; Améliorer l'expérience des personnes en situation de handicap grâce à des processus centrés sur les usagers, une formation continue du personnel et un dialogue soutenu avec le comité consultatif;

grâce à des processus centrés sur les usagers, une formation continue du personnel et un dialogue soutenu avec le comité consultatif; Créer un milieu de travail inclusif et sans obstacles, afin d'offrir à tous les employés et candidats une égalité réelle des chances.

« L'accessibilité n'est pas une option, c'est une responsabilité directement liée aux droits, à la dignité et à l'autonomie de millions de Canadiens », a affirmé Jonathan Goldbloom, président du conseil d'administration. « Notre nouveau plan garantit que les principes de conception inclusive sont intégrés dès le départ dans chacune de nos décisions majeures, qu'il s'agisse de services numériques ou du renouvellement de notre parc ferroviaire. Je tiens également à rendre hommage aux employés de VIA Rail, en particulier ceux qui travaillent en première ligne : dans les gares, dans les trains, au service à la clientèle et aux opérations. Qu'il s'agisse d'aider les passagers ayant un handicap visible ou invisible ou de suggérer des améliorations qui rendent nos services plus inclusifs, leur contribution est réelle et profondément appréciée. »

L'événement a également mis en valeur le rôle essentiel de la collaboration. Des organisations telles que Transport Canada, Tourisme Ottawa, ainsi que les membres du comité consultatif en accessibilité de VIA Rail et les participants aux différentes consultations sur les projets d'accessibilité contribuent depuis plusieurs années à façonner les solutions mises en place.

« Chaque Canadien mérite la liberté de voyager en toute sécurité et avec dignité, en plaçant l'accessibilité au cœur du parcours », a déclaré Annie Koutrakis, députée de Vimy, et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles. « Grâce à la collaboration et à l'innovation, le plan de modernisation de VIA Rail fait de l'accessibilité une pierre angulaire du progrès. Ensemble, nous bâtissons un avenir où l'accessibilité est universelle, l'inclusion est valorisée et chaque voyage est égal. »

Ce plan s'appuie également sur les investissements fédéraux, dont ceux annoncés dans le Budget 2024 visant le renouvellement du parc ferroviaire pancanadien de VIA Rail, qui permettra d'offrir, à compter de 2032, des trains modernes et universellement accessibles à travers le pays.

Le Plan d'accessibilité 2026-2029 de VIA Rail est disponible sur son site Web.

VIA Rail Canada a pour mandat d'exploiter le service national de transport ferroviaire de voyageurs au nom du gouvernement du Canada et de fournir un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et respectueux de l'environnement qui répond aux besoins des voyageurs canadiens. VIA Rail exploite des trains qui relient plus de 400 collectivités au Canada et assure des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. En 2023, la Société a transporté plus de quatre millions de passagers en toute sécurité et, au cours des dix dernières années, elle a reçu huit prix de sécurité et deux prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada.

