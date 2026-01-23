MONTRÉAL, le 23 janv. 2026 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est fière de souligner le succès de l'édition hivernale du laissez-passer Un Canada fort, qui a permis à des milliers de Canadiennes et de Canadiens de partir à la découverte du pays pendant l'une des périodes les plus achalandées. En vigueur du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026, cette deuxième édition s'inscrivait dans la continuité du lancement du programme l'été dernier, aidant une fois de plus les familles et les jeunes voyageurs à découvrir le Canada de façon sécuritaire, confortable et abordable.

Le laissez-passer Un Canada fort, une initiative du gouvernement du Canada, a continué de rendre les voyages plus accessibles en permettant aux enfants et aux adolescents de 17 ans et moins voyageant avec un adulte de le faire gratuitement, ainsi qu'en offrant des tarifs réduits aux jeunes de 18 à 24 ans. Cette édition hivernale a donné l'occasion aux Canadiennes et aux Canadiens de renouer avec leurs proches durant la période des Fêtes, de découvrir les paysages d'hiver en train et de soutenir le tourisme local pendant une saison de voyages dynamique.

Faits saillants de l'édition hivernale :

Plus de 24 000 réservations effectuées grâce au laissez-passer Plus de 21 millions de kilomètres parcourus, démontrant une forte demande pour le transport ferroviaire en hiver Plus de 1,9 million de dollars économisés par la population canadienne grâce aux voyages gratuits et aux tarifs réduits

« L'édition hivernale du laissez-passer Un Canada fort a une fois de plus démontré à quel point un transport ferroviaire accessible peut être significatif pour les Canadiens », a déclaré Mathieu Paquette, dirigeant principal de VIA Rail. « Qu'il s'agisse de rendre visite à leur famille, de découvrir pour la première fois les paysages enneigés du pays ou de retourner vers leurs destinations préférées, les passagers ont pleinement adhéré au confort et à la commodité du voyage en train. Nous sommes fiers de nos équipes à travers le Canada, qui ont offert un service exceptionnel tout au long de cette saison achalandée. »

Cette deuxième édition met également en lumière l'enthousiasme grandissant des Canadiens pour le transport durable. Du trajet enneigé Montréal-Halifax à travers les Maritimes, aux vastes paysages hivernaux de la route Toronto-Vancouver, en passant par le corridor Québec-Windsor, les passagers ont pu admirer la beauté de l'hiver canadien -- sans les aléas de la conduite hivernale.

« Le Canada en hiver est spectaculaire, et voir autant de Canadiennes et de Canadiens l'explorer en train est quelque chose que nous célébrons », a déclaré Jonathan Goldbloom, président du conseil d'administration de VIA Rail. « Le succès continu du laissez-passer Un Canada fort témoigne à la fois de la solidité du programme et du désir croissant des Canadiens de redécouvrir leur pays de manière écoresponsable. »

À titre de service ferroviaire voyageurs national du Canada, VIA Rail est fière de participer une fois de plus à une initiative qui renforce les liens entre les communautés, soutient les économies locales durant la saison hivernale et encourage des déplacements accessibles et durables à l'échelle du pays.

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire de voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2024 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet : https://corpo.viarail.ca/fr

