VANCOUVER, BC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a souligné aujourd'hui une étape importante à la gare Pacific Central de Vancouver : la célébration du 70e anniversaire du Canadien, le train légendaire qui relie les voyageurs de Toronto à Vancouver depuis 1955. Au fil des décennies, Le Canadien est devenu l'un des trajets ferroviaires de passagers les plus emblématiques au monde, offrant aux Canadiens et aux visiteurs une façon unique de découvrir l'immensité des paysages du pays.

« Depuis 70 ans, Le Canadien offre aux Canadiennes et aux Canadiens l'occasion de ralentir et de contempler la beauté de ce pays comme aucun autre voyage ne peut le faire », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail. « Il a donné naissance à d'innombrables souvenirs : des enfants voyant les montagnes pour la première fois, des familles traversant le pays pour se retrouver, des inconnus devenant amis autour d'un café dans la voiture Skyline. Au-delà de l'acier des rails, son héritage vit à travers les personnes et les histoires qu'il rassemble. »

Cette célébration survient alors que VIA Rail entreprend la modernisation la plus importante de son histoire, rendue possible grâce à l'engagement du gouvernement du Canada, annoncé en 2024, de financer un nouveau parc ferroviaire pancanadien. Cette même année, VIA Rail a lancé un processus d'approvisionnement concurrentiel afin d'identifier les fournisseurs des nouvelles locomotives et voitures passagers qui remplaceront son parc pour les liaisons longue-distance, régionales et éloignées (LDRE). La Société prévoit annoncer ses partenaires au début de 2026. Cette initiative transformante permettra d'offrir une expérience de voyage moderne, confortable, accessible et durable, assurant la pérennité du Canadien et le renouvellement de l'ensemble des trains de VIA Rail d'ici la prochaine décennie.

« Le Canadien a toujours été une célébration du Canada et de son peuple », a déclaré Jonathan Goldbloom, président du Conseil d'administration de VIA Rail. « Depuis ses débuts jusqu'à cette année anniversaire, ce train demeure un symbole de connexion et de découverte, un lieu où des générations de Canadiens se rencontrent pour partager des histoires, redécouvrir le pays et créer des souvenirs durables en chemin. »

Cette année anniversaire a permis à encore plus de Canadiens de vivre cette expérience unique. Grâce au laissez-passer Un Canada fort du gouvernement du Canada, une nouvelle génération de voyageurs a pu traverser le pays à bord de ce train légendaire, redécouvrant la beauté du voyage et l'esprit intemporel que représente Le Canadien.

Pour découvrir ce qui rend un voyage à bord de ce train emblématique si spécial, explorez notre série de vidéos mettant en vedette l'expérience et les membres de l'équipe VIA Rail qui la rendent possible, et plongez dans la série Slow TV pour vivre le trajet comme si vous y étiez.

Événement public - Visite du train - 22 novembre

Dans le cadre des célébrations, VIA Rail invite le public à visiter Le Canadien le samedi 22 novembre 2025, à la gare Pacific Central (1150, rue Station, Vancouver). De 9 h à 17 h, les visiteurs pourront monter à bord de ce train historique, découvrir sa conception unique et ses voitures panoramiques emblématiques, et en apprendre davantage sur ses 70 ans d'histoire. Cet événement gratuit proposera des activités familiales, des expositions historiques et des rencontres avec les employés de VIA Rail qui font vivre Le Canadien et lui permettent de continuer à relier les communautés à travers le pays. Cliquez ici pour plus d'information.

Citations additionnelles:

« Depuis sept décennies, le Canadien est bien plus qu'un train - il est le puissant symbole de notre identité nationale. Reliant Toronto à Vancouver, il a permis aux Canadiens et Canadiennes de se rapprocher et d'admirer la grande beauté de notre vaste pays. Grâce à des initiatives comme le laissez-passer Un Canada fort, nous aidons plus de personnes au Canada à découvrir la richesse des voyages à bord des trains et nous renforçons les liens qui unissent nos communautés. »

- L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports

« Le Canadien fait partie de notre histoire nationale depuis 70 ans, reliant les différentes communautés et mettant en valeur les paysages extraordinaires qui rendent le Canada unique. Ici, en Colombie-Britannique, nous sommes fiers de contribuer à cet héritage. Alors que VIA Rail poursuit ses projets de modernisation, nous saluons les investissements continus dans le transport ferroviaire de passagers, qui favorisent des déplacements durables et renforcent les liens entre les régions et tous les Canadiens. »

- Mike Farnworth, ministre des Transports et du Transit de la Colombie-Britannique

« Depuis 70 ans, Le Canadien relie les Canadiennes et les Canadiens en toute sécurité à travers le pays et nous rapproche les uns des autres. Cet anniversaire nous rappelle que le transport ferroviaire de passagers ne consiste pas seulement à se rendre d'un endroit à un autre; c'est aussi un moyen de maintenir les communautés connectées. »

- Terry Yung, ministre d'État à la Sécurité communautaire et aux Services intégrés de la Colombie-Britannique

