BURLINGTON, ON, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le parc de véhicules de transport en commun de Burlington sera plus vert grâce à un investissement combiné de près de 17 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial ainsi que de la ville de Burlington.

Ces investissements permettront d'acheter 15 autobus conventionnels, hybrides et électriques qui remplaceront les infrastructures vieillissantes et augmenteront la capacité du réseau local de transport en commun. Ils permettront également d'ajouter quatre véhicules de transport spécialisés offrant aux usagers un service porte-à-porte pour mieux répondre aux besoins de la communauté. La création d'un réseau de transport en commun écologique, sécuritaire et robuste aidera Burlington à atteindre son objectif de carboneutralité nette d'ici 2050, tout en soutenant une population croissante et en reliant les différents endroits de la collectivité.

Les municipalités de tout le Canada adoptent des économies propres qui les aideront à être concurrentielles et productives au XXIe siècle. En soutenant les initiatives visant à rendre les réseaux de transport en commun locaux plus verts, nous construisons des collectivités plus fortes, plus sûres, plus saines et plus abordables.

Citations

« À Burlington, l'utilisation du transport en commun est en hausse, de nombreux résidents comptent sur lui tous les jours pour se rendre au travail et à l'école, et accéder aux services essentiels. Le gouvernement fédéral est fier de soutenir l'expansion et l'amélioration du système de transport en commun local afin qu'il puisse continuer de répondre aux besoins de notre ville en pleine croissance pendant de nombreuses années. »

L'honorable Karina Gould, députée de Burlington, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La modernisation du parc de véhicules de transport en commun de Burlington contribuera à rendre la ville plus durable, plus accessible et mieux connectée pour tous. Le transport en commun fait partie du plan du gouvernement fédéral visant à créer des collectivités concurrentielles et productives dans le cadre d'une économie verte. »

Pam Damoff, députée de Oakville-Nord--Burlington

« Les projets liés au transport en commun font bien plus que permettre aux gens de se déplacer d'un endroit à un autre. Ils façonnent l'avenir des villes, réduisent l'empreinte écologique, stimulent les économies locales et favorisent des liens durables au sein des collectivités. Des investissements comme ceux d'aujourd'hui créent des vies urbaines durables, accessibles et dynamiques. »

Adam Van Koeverden, député de Milton

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement fait des investissements historiques dans le transport en commun, parce que nous savons qu'un transport abordable, fiable et accessible est l'épine dorsale des collectivités fortes. L'investissement annoncé aujourd'hui pour soutenir l'achat de nouveaux véhicules de transport en commun aidera les résidents de Burlington à se rendre là où ils doivent aller, quand ils doivent y aller. »

Natalie Pierre, députée provinciale de Burlington

« Le financement que nous annonçons aujourd'hui permettra à la ville de Burlington d'offrir davantage de services de transport en commun et de relier un plus grand nombre de personnes aux emplois, aux possibilités et aux personnes qui sont importantes pour elles.

Ces nouveaux bus hybrides et électriques aideront Burlington à atteindre ses objectifs en matière de réduction des émissions et de création de collectivités saines ainsi qu'à rendre le transport en commun plus pratique pour ses résidents. »

Effie Triantafilopoulos, députée provinciale de Oakville-Nord--Burlington

« La Ville de Burlington est sur le point de connaître une croissance démographique importante. Il est de plus en plus important pour les municipalités d'investir dans l'expansion du réseau de transport en commun afin d'aider les membres des communautés toujours plus nombreux à se rendre à leur domicile, à leur lieu de travail et à d'autres installations commerciales et récréatives. Grâce à ces investissements stratégiques, nous prenons des mesures proactives pour accroître les services de mobilité fiables, efficaces et innovants pour les résidents de Burlington, tout en réduisant notre empreinte carbone et en favorisant la durabilité à long terme de notre réseau de transport en commun. »

Marianne Meed Ward, mairesse de la Ville de Burlington

Produits connexes

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 6 782 156 $ dans ces projets, dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de l' Ontario y investit 5 651 231 $ et la contribution de la Ville de Burlington s'élève à 4 522 003 $.

. Le gouvernement de l' y investit 5 651 231 $ et la contribution de la s'élève à 4 522 003 $. Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour renforcer le transport en commun, multiplier les infrastructures vertes et soutenir les infrastructures sociales, les routes commerciales et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

(PIIC), le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour renforcer le transport en commun, multiplier les infrastructures vertes et soutenir les infrastructures sociales, les routes commerciales et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le volet Infrastructures de transport en commun (VITC) vise à soutenir la construction, l'expansion et la modernisation des réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Le gouvernement fédéral a investi plus de 5,5 milliards de dollars en Ontario dans le cadre du VITC.

dans le cadre du VITC. Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller et contribuent à créer de nouveaux emplois dans les secteurs manufacturiers et de la construction, à réduire la pollution et à rendre la vie plus abordable.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars dans des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis de soutenir près de 2 000 projets dans l'ensemble du pays.

En 2021, le gouvernement a annoncé un financement important pour le transport en commun, soit des milliards de dollars pour soutenir l'acquisition d'autobus à zéro émission, la solution de transport rural, le transport actif et des projets majeurs visant à accélérer l'expansion des grands réseaux de transport urbain dont de nombreux Canadiens dépendent quotidiennement.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par an de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun, en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par an de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun, en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif par dans le cadre de trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines; Financement de base; Financement ciblé.

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada accepte actuellement les déclarations d'intérêt pour le volet Ententes pour les régions métropolitaines et le volet Financement de base. Visitez le site Web de Logement, Infrastructure et Collectivités Canada pour obtenir de plus amples renseignements.

accepte actuellement les déclarations d'intérêt pour le volet Ententes pour les régions métropolitaines et le volet Financement de base. Visitez le site Web de Logement, Infrastructure et Collectivités pour obtenir de plus amples renseignements. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, que ces défis soient liés à la croissance rapide de nos villes, au changement climatique ou aux menaces environnementales qui pèsent sur notre eau et nos terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, que ces défis soient liés à la croissance rapide de nos villes, au changement climatique ou aux menaces environnementales qui pèsent sur notre eau et nos terres. Le gouvernement de l' Ontario investit près de 70 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour renforcer le transport en commun, dont 7,3 milliards de dollars dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du PIIC, pour aider les municipalités à améliorer et à étendre les services de transport en commun dans les communautés de l'ensemble de l' Ontario .

investit près de 70 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour renforcer le transport en commun, dont 7,3 milliards de dollars dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du PIIC, pour aider les municipalités à améliorer et à étendre les services de transport en commun dans les communautés de l'ensemble de l' . Le gouvernement de l' Ontario fournit à la Ville de Burlington 2 674 780 $ dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence 2023-2024. Le programme de la taxe sur l'essence offre aux municipalités de l' Ontario une source stable de financement dédié qui peut être utilisé pour accroître les services de transport en commun, acheter de nouveaux véhicules et améliorer l'accessibilité en vue d'augmenter le nombre d'usagers du transport en commun.

Liens connexes

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Tanya Blazina, Direction générale des communications, Ministère des Transports de l'Ontario, [email protected]; Ville de Burlington, Communications, Courriel : [email protected]